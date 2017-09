Muñiz y Marcelino, los enemigos íntimos del derbi entre el Levante y el Valencia

El Derbi valenciano hablará en bable. El de los asturianos Juan Ramón López Muñiz y Marcelino García Toral. A los técnicos del Levante y el Valencia no solo les une su ´patria querida´ y su pasión por el fútbol. Por encima de todo hay una relación de amistad de dos guajes que en los años ochenta soñaban juntos con triunfar en el club de sus vidas: el Sporting de Gijón.

Marcelino nació en Villaviciosa en 1965. Tres años después, en 1968, llegaba al mundo Muñiz en Gijón. Ambos se criaron juntos en la escuela de Mareo aunque jamás jugaron juntos en el mismo equipo en las categorías inferiores. Su diferencia de edad tuvo la culpa. Sin embargo, durante diez años coincidieron en la cantera. Compartían vestuarios y campos de entrenamiento, se veían en los partidos y seguían sus trayectorias de cerca. «Allí nos conocíamos todos porque compartíamos muchos minutos, vestuario y siempre éramos los mismos. Durante diez años nos fuimos viendo las caras todos los días y entablamos una relación muy buena», recuerda Muñiz con nostalgia.

Ambos subieron al primer equipo y cumplieron sus sueños de la infancia, pero el destino tampoco quiso que lo hicieran juntos. Marcelino jugó 74 partidos en el Sporting entre 1985 y 1989. Su mejor temporada fue la 86/87 con 33 partidos sin final feliz. Pasó por quirófano por el pubis. La peor fue la última. Fue un año en blanco. Chuchi Aranguren le prometió unos minutos que nunca le daría.

«Aprendí que, siendo entrenador, nunca puedes engañar a un futbolista. Jamás lo haré», recuerda. Muñiz, mientras tanto, crecía en el filial del Sporting. Su salto al primer equipo no llegaría hasta la 91/92. Tampoco se cruzaron como jugadores. Mientras Muñiz hacía camino en Primera junto al ahora segundo de Marcelino, Rubén Uría, ´Marce´ apuraba sus últimos años como futbolista en Segunda y Segunda B.

Por la cabeza de los dos pasó continuar en el mundo del fútbol como técnicos. Se sacaron el carnet, compartieron información y opiniones y llegaron a la élite. Ambos han dirigido al Racing. Marcelino y Muñiz hasta la fecha se han enfrentado tres veces en los banquillos. Un partido en la Liga y dos en la Copa del Rey en la temporada 2009/10. Los tres acabaron en tablas. El Málaga de Muñiz empató (1-1) en casa con el Zaragoza de Marcelino. Fue el pasado 22 de noviembre de 2009 en un partido con poco juego, mucha tensión y goles de Ewerthon de penalti e Iván González.

«No me vale el punto, pudimos ganar», decía Marcelino. La eliminatoria copera se la llevó Muñiz después de un 1-1 en la ida de La Romareda y un 0-0 en la vuelta de La Rosaleda. Ocho años después volverán a cruzarse con más experiencia en los banquillos.

Muñiz se ha enfrentado al Valencia cuatro veces con un balance de tres derrotas y una victoria. Fue en aquel 2-4 de Mestalla de 2008 con triplete de Tchité y gol en propia puerta de Albelda.

Marcelino se ha enfrentado al Levante 18 veces. La mitad de ellos saldados con victoria. Cinco de esas últimas victorias las logró como técnico del Villarreal. Peor le fueron las cosas en sus inicios. La primera vez que se sentó en el banquillo del Ciutat fue en 2003 y su Sporting perdió 2-1.

Para Marcelino todavía será más especial el Derbi. Vuelve a la que fue su casa como futbolista en las temporadas 1990/91 y 1991/92. Era el Levante-post Latorre. El asturiano firmó en el verano del 90 procedente del Racing de Santander con 24 años. Jugó 33 partidos, 28 de titular y 5 de suplente, como mediocentro ofensivo. Fue de los mejores pero no pudo evitar el descenso a Segunda B. Ese año dejó muestras de su personalidad. «El técnico no debe despreciar a los jugadores porque no conduce a nada», dijo de Dunai antes de que fuera destituido.

La 91/92 fue más discreta para Marcelino y para un Levante perdido a media tabla y lejos de los puestos de ascenso a Segunda. Disputó 15 partidos -trece de titular-, jugó dos meses infiltrado y acabó siendo operado del menisco de la rodilla izquierda. Fue el principio de su fin como jugador.

En el Elche se rompió el cartílago de la misma rodilla y se rindió. «Quizá podría haber seguido en Segunda B, pero ni deportiva ni económicamente me motivaba continuar. Había perdido la ilusión», recordaba. A los 28 años, cansado, lo dejó. Por su cabeza ya pasaba ser técnico. Sería un acierto.