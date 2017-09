El Valencia está pendiente de la pretemporada de David Villa y del New York City

El Valencia CF tiene la intención de hacer un partido homenaje a David Villa el próximo mes de febrero, tal y como informaba SUPER hace unas semanas. La intención del club de Mestalla es organizar un partido amistoso con el actual equipo del Guaje, el New Yorl Cirty de la liga de fútbol de Estados Unidos.

Esta competición, la Major League Soccer, termina entre noviembre y diciembre dependiendo de si los equipos se han clasificado para los play-off, y comienza de nuevo en marzo. Por lo tanto, en el mes de febrero los equipos americanos están de pretemporada. Y ahí es donde el club valencianista está pendiente de si el New York City va a hacer una gira por Europa o por España para disputar un encuentro amistoso en Mestalla y aprovechar para hacerle un homenaje a David Villa.

Según ha podido saber SUPER la pretemporada del New York City todavía no está decidida, si bien, hacer una gira por España sería algo insólito, en años precedentes la ha hecho por USA y también ha jugado un amistoso contra el Manchester City, que hay que recordar que pertenece a la misma empresa que el New York City que se llama City Football Group, y que de alguna manera, se puede calificar como una franquicia de equipos de fútbol que también es propietaria del Melbourne City FC en Australia, del Girona en España, del Club Atlético Torque en Uruguay o del Yokohama F. Marinos en Japón.

La presencia del Girona en la liga española podría facilitar esta gira, pero de momento no hay nada concreto en ese sentido.

