Gabriel se une al grupo a 24 horas del Derbi

El central brasileño Gabriel Paulista se ha incorporado este viernes al trabajo con el grupo. De este modo el jugador ex del Arsenal se prueba para ver si está en condiciones de jugar el derbi, sin embargo, no parece sencillo después de que el entrenador dijera el jueves que no van a correr ningún riesgo en una semana con tres partidos. Paulista vuelve con todos apenas 24 horas antes del partido contra el conjunto granota.

El pasado martes Gabriel se retiró del entrenamiento tras sufrir un pinchazo en el muslo derecho. Las pruebas no revelaron lesión muscular de gravedad, pero no entrenó ni el miércoles ni el jueves.



Tras el entrenamiento, Marcelino dará a conocer la lista de convocados y se desvelará la incógnita de si Paulista puede o no jugar ante el Levante este sábado a las 13:00 horas.

En la sesión trabajan con el primer equipo los jóvenes Hugo Guillamón y Marco Valero.