Penev se pasa al ´estilo Marcelino´

Marcelino García Toral instauró el 4-4-2 en el primer equipo a su llegada al banquillo del Valencia. Incluso antes de que comenzara la pretemporada el asturiano dejó claro que es un hombre de método y que su esquema iba a ser inamovible a lo largo de la temporada. De hecho, el club acudió al mercado de verano con la obligación de firmar perfiles definidos de jugadores para su dibujo táctico. El 4-4-2 es el nuevo patrón de juego del Valencia por imposición y sobre todo confianza ciega de Marcelino.

Lo que llamaba poderosamente la atención, tanto dentro como fuera del club, es que el Mestalla no utilizara el mismo sistema que el primer equipo. Lubo Penev ha jugado las primeras cuatro jornadas de liga con un 4-3-3 con trivote, extremos y un solo delantero. Muy distinto al doble pivote, los interiores y la pareja de delanteros de Marcelino. Sorprendía y mucho especialmente por la conexión que existe este año entre el primer equipo y el filial con jugadores como Javi Jiménez, Álex Centelles, Gonzalo Villar o Ferran Torres. Eso parece que va a cambiar. Al menos este fin de semana.

El técnico del filial, Lubo Penev, ha comunicado a sus jugadores que van a aparcar el 4-3-3 del primer mes de competición para apostar por el 4-4-2. Lo estrenará este domingo (18:00) en el partido de la quinta jornada contra el Atlético Saguntino aprovechando las características del estadio de césped artificial del Nou Camp de Morvedre. El equipo, que ayer no tuvo que ceder ningún jugador al primer equipo, ha comenzado a ensayar el nuevo dibujo en la ciudad deportiva de Paterna.

Hasta la fecha el búlgaro siempre había utilizado tres mediocentros en el centro del campo. Alineó de inicio a Damián Petcoff, Gonzalo Villar y Miki Muñoz en el debut contra el Deportivo Aragón de la primera jornada. Repitió con los mismos en la goleada al Peralada. Penev perdió a Miki en la tercera jornada contra el Peña Deportiva y optó por dos mediocentros defensivos como Petcoff y Marco Valero un mediocentro ofensivo como Gonzalo por delante. El pasado fin de semana ante el Atlético Baleares Lubo volvió a su trivote favorito Petcoff-Gonzalo-Miki.

Marcelino dejó claro que no cambiará el 4-4-2 aunque los resultados no acompañen. "Es difícil que evolucionemos hacia eso, yo no voy a cambiar por dos resultados negativos, si yo transmito eso transmito inseguridad y no me gusta alborotar demasiado". Habrá que ver si el 4-4-2 de Lubo tiene continuidad.