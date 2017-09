El Valencia CF va "a muerte" a por el Derbi del Ciutat

El vestuario del Valencia CF se siente «fuerte» a un día del Derbi. El equipo está mentalizado y convencido de que ganará al Levante si compite como están entrenando toda la semana. Van "a muerte". El estado de ánimo del grupo no puede ser mejor. El pasado martes en el entrenamiento a puerta cerrada del equipo sucedió algo que habla por sí solo de las ganas que tiene este equipo de crecer. Marcelino quiso exprimir todavía más a sus jugadores y en plena sesión animó al grupo a subir todavía más la intensidad.

"¡Vamos a meter una marcha más!», dijo en medio de un ejercicio. Los jugadores, que ya estaban entrenando a un nivel muy alto, respondieron a la llamada del técnico y todavía dieron un plus en los minutos finales. Fue en ese momento, casualidad o no, cuando Gabriel Paulista sufrió la molestia muscular que le obligó a retirarse del campo y hace peligrar seriamente su participación en el Derbi de la ciudad. El cuerpo técnico está muy satisfecho con la actitud del grupo y confía en que el equipo dará otro paso adelante.

El vestuario del Valencia es totalmente nuevo. Muchos jugadores ni siquiera saben que el equipo ha perdido en las últimas cuatro visitas al Ciutat. Los que sí lo saben son, además de Mina y Vezo, los cuatro capitanes. Ellos sufrieron en Orriols en sus propias carnes. Dani Parejo ha perdido los cuatro últimos derbis, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno salieron derrotados en dos y Jaume Domènech en uno.



En la temporada 2015/16, la última en la que se midieron en Primera, el Levante se impuso (1-0) al Valencia de Gary Neville gracias a un tanto del italiano Giuseppe Rossi. Parejo y Rodrigo tuvieron minutos en una plantilla en la que también estaban en nómina Gayà, Mina, Vezo y Jaume. Un año antes, en la 2014/15, el Valencia de Nuno Espírito Santo perdió con Parejo -goleador en el 73´-, Gayà y Rodrigo en el once inicial. En la temporada 2013-14, los granotas vencieron por 2-0 con tantos de Ángel e Ivanschitz al Valencia de Juan Antonio Pizzi. Dani, el único superviviente, jugó los noventa minutos. El Derbi de la 2012/13 también cayó de lado local con gol de Martins (1-0) al Valencia de Mauricio Pellegrino y 27 minutos de Parejo sustituyendo al Tino. Parejo, eso sí, ganó el derbi de la 2011/12 a los pocos meses de fichar, pero no tuvo minutos. Unai optó por Albelda y Tino Costa.

Parejo, Gayà, Rodrigo y Jaume, en su nuevo rol de capitanes de la plantilla, se han encargado de inculcar a los nuevos fichajes la importancia de llevarse el partido. El rival es una motivación. Aunque lo más importante para ellos, por encima de derbis, es dar continuidad a las buenas sensaciones del arranque de temporada contra Las Palmas, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El equipo ha encontrado una solidez defensiva como demuestran las dos porterías a cero en las tres primeras jornadas.

Marcelino siempre dejó claro que había que empezar a construir el equipo desde atrás y eso mismo es lo que ha hecho. El siguiente paso, y más después de no disparar a puerta contra los de Simeone, es ofrecer un plus en ataque contra el Levante. El técnico lleva toda la semana incidiendo en ello en busca de más y mejores situaciones de gol. El jueves volvió a trabajar las transiciones de ataque y finalizaciones sin Geoffrey Kondogbia. El francés se quedó en el gimnasio haciendo trabajo especifico de cargas individualizadas. Su participación en el Ciutat no corre peligro. Este viernes, de hecho, está previsto que se una al grupo. El Valencia está fuerte y con él en medio aún más.