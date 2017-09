Simone Zaza se sincera en Italia

"El Valencia CF ha sido como un renacimiento para mí", asegura Simone Zaza en una entrevista concedida a Sky Sports Italia. El delantero italiano es feliz en València. El clima, la gente, el idioma? y el fútbol le han servido para reencontrarse consigo mismo desde que llegó al conjunto de Mestalla el pasado 17 de enero tras su mala experiencia en el West Ham.

El italiano es una pieza importante dentro el grupo y en el terreno de juego ofrece un plus por empuje, entrega y gancho. Su trabajo invisible sobre el terreno de juego le está dando protagonismo en el once inicial del Valencia en este inicio de temporada. Seis goles marcó en los 20 partidos la pasada temporada en el Valencia CF. Y ahora con Marcelino al frente del equipo sigue teniendo un papel importante en el ataque valencianista, y ya ha estrenado su cuenta anotadora esta temporada.

Zaza se confiesa en Italia y asegura que solo piensa en mejorar para ayudar al equipo: "Después de un periodo negativo ha sido como un renacimiento para mí. Estoy contento de haber decidido venir al Valencia CF. No tengo que mirar al pasado, sino pensar en mejorar porque aún me quedan varios años de carrera y quiero seguir haciendo mucho más de lo que he hecho hasta ahora".



Tras el buen inicio del campeonato, el objetivo que se ha marcado el delanero italiano para este curso es "hacer el mayor número de goles posibles y alcanzar un puesto europeo con el Valencia CF, pero para conseguirlo tenemos que seguir en la buena línea del comienzo de temporada. El camino aún es largo".

Simone Zaza también sueña con regresar a la selección, el camino para lograrlo lo tiene claro: "He de estar concentrado en hacerlo bien con el Valencia, porque éste es el mejor camino para conseguir volver a la selección".