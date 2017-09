Mensaje de Marcelino para Zaza

"Viendo cómo ha jugado Santi y cómo ha jugado Simo, no tengo dudas de que volvería a tomar la misma decisión". Era la respuesta de Marcelino García cuando le preguntaron por la suplencia del delantero italiano y la titularidad de Santi Mina en el Derbi que acabó en empate, una decisión que no sentó nada bien al ´9´ como tampoco gustaron determinados detalles al entrenador, de ahí que en rueda de prensa le diera ese ´zasca´.

Todo apunta a que el técnico, al final, le dará una importancia justa a los hechos, pero está claro que no gustó la decisión del delantero de no salir a realizar el calentamiento con el resto de suplentes. Simone Zaza prefirió concentrarse a solas, en un ritual un tanto extraño. Lo cierto es que el calentamiento es totalmente optativo para los suplentes en el Valencia CF, pero no deja de ser rara su actitud.

Después, en la segunda parte, mientras realizaba los ejercicios de calentamiento para saltar al césped, el jugador cruzó algunas palabras con Marcelino cuando este le pidió más intensidad. La escena pasó muy desapercibida, pero ocurrió.Y en este Valencia CF de Marcelino los intereses individuales están a la cola de los intereses colectivos. Es el primer mandamiento.

Precisamente, un día antes Simone había reconocido en una entrevista en Italia que se sentía "renacido" como futbolista en el Valencia CF y que aspirada incluso a regresar a la selección italiana de seguir en esta línea.

El asturiano confirmaba que la suplencia de Zaza fue "por decisión técnica, apuesto por los que considero mejores para cada partido a partir de la suma de entrenamiento, competición y análisis del rival para decidir. Me puedo equivocar o acertar, pero intento acertar y buscar los jugadores adecuados para ganar".

Visto el partido, "por supuesto creo que he acertado. Santi ha tenido una participación muy alta en el juego táctico. Sabemos como juega el Levante y tengo claro que ha sido un acierto viendo el resultado del partido".