Las mejores frases de Marcelino

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino García Toral, previa al partido de este martes frente al Málaga, y en la que ha apagado el 'fuego' en el caso Zaza, afirmando que si no hay ninguna lesión el italiano irá convocado para el partido. Además, el asturiano ha reconocido que Rafa Mir es una opción que estudia para reforzar el ataque. Y, por último, el técnico ha defendido a ultranza la labor del siempre cuestionado Rodrigo Moreno

¿Hay ansiedad por falta de gol?

"No me preocupa, van muy pocas jornadas. Creo que salvo el día del Atlético hemos generado oportunidades para haber marcado más goles, son procesos. Estaría preocupado sin en el resto de partidos hubiéramos tenido una aportación tan escasa como el día del Atlético, pero no ha sido así. Son procesos y que todos mejoremos en faceta ofensiva. Como la defensa no es solo labor de los defensas y portero, la faceta ofensiva es labor de todo el equipo"

Partido frente al Málaga

"No lo veo más peligroso que otros, pero sí difícil. Difícil porque el Málaga no ha sumado pero tres de sus cuatro partidos ha perdido por la mínima. el último partido contra el atlético demostró un buen nivel, puso en dificultades a todo un Atlético de Madrid, tuvo las dos ocasiones más claras. Siempre hay que respetar al máximo al rival. Seremos capaces de ganar si demostramos durante 90 minutos más trabajo, más acierto, no permitir ocasiones"

Al menos, el equipo compite en cada partido

"Estamos en esa línea, nos hubiera gustado sumar más victorias. En dos partidos de los empatados estuvimos cerca de ella, sobre todo, ante el Levante, tuvimos fase del partido muy buenas que podían haber sentenciado el partido a nuestro favor. El nivel competitivo del equipo es muy bueno, tenemos mucho trabajo pero la actitud, el querer, el compromiso de los futbolistas me llevan a ser optimista"

¿Cuál es su situación con Zaza?

"Mi situación con Simo es igual que con todos los demás: comunicación, diálogo, cercanía, además la predisposición es muy buena por su parte. Nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista deportivo, según tres o cuatro variables, rendimiento en entrenamiento, en la competición y el análisis rival, así lo he hecho hasta ahora y seguiré haciéndolo, siendo justo y tomando las mejores decisiones para el equipo. do mejores decisiones. Mi relación es perfecta como con cualquier otro.

Sobre el comentario de su novia en las redes...

La información es el partido de mañana. No voy a valorar opiniones externas, una anécdota, algo que sucede, la noticia es el partido contra el Málaga, ganar, seguir siendo fuertes en casa, continuar con esa comunión que queremos con nuestra afición.

¿Lo va a convocar, estará contra el Málaga?

Si no pasa nada en forma de lesión, sí estará y cualquiera que esté en la lista puede ser titular".

¿Le gusta que un jugador se enfade por no jugar?

"No hay ningún problema, demuestra motivación, interés por sentirse útil para el equipo, siempre que que haya un respeto a sus compañeros, veré siempre positivo que un jugador se enfade por no jugar"

¿Ha hablado con él sobre cómo enfocar ese cabreo en positivo?

"Mi decisión el sábado fue técnica y basándome en esas tres variables... No hay nada de nada, jugará cuando deba de jugar, debo ser justo, intentamos construir un equipo por encima de individualidades, introducir a todos, que se sientan importantes, somos una plantilla corta. No me presentaron un contrato que dijera que un juagdor tenía que jugar siempre 90 minutos. El objetivo es ganar cada partido y devolver al Valencia a los puestos altos de la tabla"

¿Trata de controlar ese carácter?

"Cada uno tiene su personalidad, siempre nos movemos por el diálogo, respetamos la forma de ser de todos siempre que no perjudique al equipo, no tiene trascendencia negativa"

¿Rafa Mir en qué situación está?

"Entrenando con el filial, entrenó con nosotros en pretemporada y en un momento dado regresó al filial. No quiero esa acumulación nos priva de rendimiento en los entrenamientos. Ahora tenemos tres y la variante de Guedes, que ahora es más alternativa en el extremo. Rafa Mir es una opción que contemplamos para que se entrene y esté con nosotros.

¿Pero no cree que Zaza tiene la mecha muy corta?

No ha jugado y está disponible. Nos sentimos bien con él, no le doy ningún tipo de trascendencia, quiero utilizar a todos y al que considero mejor en cada momento"

¿No creo que son muy pocos goles por partido las cifras de Rodrigo desde que está aquí, 0.14?

"No puedo meter en una valoración global lo que ha pasado antes con Rodrigo. Desde que está con nosotros Rodrigo es el delantero que más corre, más participa, más metros de intensidad hace, que más ayuda al trabajo colectivo... y ha metido un gol, que ahora es la cifra del máximo goleador del equipo. Me debo ceñir a eso, seguro que mejorará, puede que esté ansioso, puede que su trayectoria no tenga una influencia positiva, le veo con una actitud y condiciones encomiables, no veo razón por la que no vaya a darnos esta temporada un muy bien rendimiento"

¿Hará rotaciones?

"Vamos a cambiar algunos jugadores, manejamos hacer algunos cambios".