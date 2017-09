La gran confesión de Dani Parejo

Dani Parejo se confiesa en declaraciones a Bein Sports. Marcelino García Toral cambió su decisión de marcharse del Valencia CF el pasado verano, algo que tenía decidido antes de iniciar la pretemporada. Tras el primer entrenamiento con el técnico asturiano, el capitán valencianista, tal y como él asegura, cambió de opinión. Notó algo diferente en el cuerpo técnico y quiso darles un voto de confianza.

El centrocampista de Coslada habla también del gran cambio del equipo respecto a la pasada temporada y cómo es Marcelino, y reconoce que le gustaría retirarse en el Valencia, aunque si algún día tiene que marcharse buscará una salida beneficiosa tanto para el club como para él.

Parejo disputó el pasado sábado en el Ciutat de València en el Derbi frente al Levante UD, su partido 250 en Primera División. En su séptima temporada en el club, se ha convertido en una pieza importante tal como afirmó Marcelino a principio de agosto: "Parejo será nuestro capitán y una clara referencia dentro del vestuario".

Estas son sus declaraciones:



Momento dulce en su carrera

Feliz y contento. Están saliendo las cosas bien, la grada de Mestalla se ha enganchado, el equipo va, se van viendo que tiene unos valores, unos valores difíciles de conseguir y también difíciles de mantener.

Llegada de Marcelino

El míster es un gran entrenador, es un referente de tantos que he tenido, aquí en Valencia he tenido once o doce, he perdido la cuenta, y está entre los dos que son referentes para mí. Es inteligente a la hora de leer el fútbol y entenderlo; y prepara muy bien los partidos.

Mercado de fichajes

Tuve una charla con el míster en su día, le dije que el mercado duraba hasta el 31 de agosto. Él me pregunto, ¿vas a salir? Mi respuesta fue que a principio de verano mi intención era salir, había pasado dos años complicados en el Valencia. En el primer entrenamiento que vino noté algo distinto, ya no solo en él, sino en todo el cuerpo técnico, y me llamó mucho la atención y dije: yo no puedo perderme un año de mi carrera sin estar con este entrenador.

Futuro

Si me voy algún día del Valencia, que espero que sea dentro de muchos años o incluso ojalá me pueda retirar aquí, pero si es así tiene que ser una decisión buena tanto para mí como para el club.