"Relajarnos sería pegarse un tiro en el pie"

En los últimos días se ha hablado mucho por si al equipo le faltaba eficacia, le faltaba gol... Hoy cinco a cero.

Tomamos todas las situaciones con moderación. Hay situaciones en las que podemos mejorar y esta es una. No perdimos la confianza en los delanteros del equipo, no vamos a meter cinco goles todas las semanas. Estamos muy contentos y orgullosos de estos jugadores, de su compromiso y la ambición que tiene. Nos congratula poder celebrarlo con la afición.

¿Qué va a pasar el día que usted y Zaza se lleven bien?

Llegué aquí el 7 de julio y hemos tenido siempre la misma relación Zaza y yo. Me llevo bien con él, espero que él también conmigo. Os dije que había tomado decisiones desde el punto de vista deportivo y me mantengo, también, después de esta situación favorable.

¿Se siente orgulloso de la gestión sobre jugadores como Zaza, Mina, Parejo o Rodrigo?

Yo soy siempre el mismo, en la victoria, en la derrota, en situaciones favorables... Si hay alguna situación desfavorable intentamos abordarla y cortarla de raíz desde el diálogo y la comunicación. Actúo como siempre he actuado.

¿Qué le produce más satisfeccón, ver cinco goles o que el equipo deje la portería a cero?

Para mí el fútbol es equilibrio, equilibrio es que te hagan pocas ocasiones y tú hacer el máximo posible para marcar goles. Si hubiéramos actuaciones como la del día del Atlético, en la que no creamos ocasiones ,no era el camino. Hoy hemos generado ocasiones y hemos tenido acierto. Hoy no ha sido de nuestros mejores partidos en el primer tiempo, no deseamos conceder al rival situaciones de gol. Nos queda mucho trabajo por delante. El hecho de ganar y tener nueve puntos hay que reflejarlo por el mérito que tienen estos futbolistas. Hemos jugado contra el Madrid y el Atleti. Tenemos que seguir creciendo día a día con humildad.





<br />









en

Videos

en

Juegue quien juegue el equipo funciona.

Vamos a dejar pasar las fechas pero es posible que vayamos rotando futbolistas. Intentaré ser justo pero intentaré no perder a ninguno por el camino. La tarea del entrenador es optimizar sus recursos, trataré de conceder oportunidades para no perder a ninguno por el camino. Soy consciente de que tenemos una plantilla corta pero equilibrada porque tenemos jugadores que pueden jugar en varias posiciones.

Puede sacar pecho por poner a Soler en la banda.

No me gusta sacar pecho. Un entrenador en el momento que estira la cabeza se la cortan rápido. Vamos a ser humildes, a trabajar día a día, a ser mejores... Tenemos pocas dudas y tenemos la certeza que tenemos que mejorar. Estoy tremendamente orgulloso de la actitud, del querer, de la ambición que tienen estos futbolistas. Somos un equipo cada día más competitivo. Tenemos muchas cosas que mejorar cada día.

¿Cómo lo va a hacer para que los jugadores no se relajen?

Relajarnos sería pegarnos un tiro en el pie. Tenemos una plantilla con no mucha experiencia, salvo algunos jugadores, pero con una tremenda ambición. El entrenador no se va a relajar y vamos a intentar por todos los medios que no se relajen. Cada partido es una historia diferente, habrá que jugar a un gran nivel en San Sebastián. No quiero ser reiterativo pero nos queda mucho por mejorar.

¿Queda lejos, pero no resultaría barato fichar a Kondogbia por 25 millones?

Esto de las valoraciones de millones de euros sale de mi órbita. Las cantidades que se están pagando no atienden a una lógica pero está claro que este futbolista tiene un gran nivel, luchamos mucho por tenerlo aquí y él puso mucho de su parte para venir. Tiene capacidad y lo lógico, si le respetan las lesiones, es que optimice su rendimiento.

Sobre el impulso de la afición.

Muy feliz porque, como ya os dije, yo sé lo que es venir aquí de visitante con esta grada a favor de su equipo y sé lo que sufren los rivales. Me hace muy feliz que la grada disfrute. Este es un equipo muy joven, en situaciones de dificultad nos va a posibilitar cambiar una dinámica en contra. Vamos a intentar seguir por el mismo camino de motivación, que perciban que este equipo quiere ganar cada balón y vencer a cada rival. El apoyo de la afición es imprescindible.

¿Qué ha hecho con Zaza en 48 horas?

No he hecho nada, lo ha hecho todo él. Estaría muy concentrado. Hemos tenido un gran partido desde el punto de vista técnico. Estoy mu y satisfecho por su trabajo y por su acierto. Ha contribuido a lograr una victoria que aumenta nuestra autoestima y nuestra confianza. Espero que seamos un equipo muy difícil para los rivales.

Comunión con la grada.

Eso es lo que pretendemos, que la gente esté orgullosa de sus futbolistas. Que vean un equipo que se esfuerza y que quiere ganar por estar en la parte alta de la tabla. Consideramos el apoyo de la gente algo necesario.

Siempre dice que el objetivo es alcanzar los puestos altos de la tabla. Hoy el equipo es tercero.

Somos terceros de la Liga con una jornada más que el resto, no es real esa situación. Estamos en la quinta jornada. Aquí lo que importa es la jornada 38, nos quedan 33 pasos que dar, son muchísimos. Vamos a vivir el presente, saber que para ocupar puestos altos tenemos que crecer mucho paso a paso, partido a partido. Hay que pensar en el presente y volcar todo nuestro esfuerzo en el día a día. Llegará abril y sabremos por qué luchamos. Hasta entonces hay que unirse y trabajar muy duro para sumar de tres en tres, que no es fácil.