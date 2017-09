Zaza rompe el silencio con goles... y con estas palabras

Simone Zaza ha sido el MVP del Valencia - Málaga tras anotar tres goles en su mejor partido como profesional. Estas han sido sus declaraciones al término del encuentro:

Se le pasa el enfado a uno marcando tres goles ante el Málaga.

Sí, yo no tengo que reivindicar nada, lo que pasó el sábado ya está olvidado, yo creo que es normal que un jugador se enfade cuando no juega. Lo único en lo que he fallado yo es en que estaba enfadado y no saludé a la afición pero no tengo nada contra ellos. Pasó lo mismo contra el Madrid, estaba enfadado por la última oportunidad que tuve y ya está. Tengo que mejorar esas cosas. No tengo nada contra el entrenador, contra la gente de aquí, estoy bien aquí. La mayoría de las cosas que han salido estos días son mentiras. Estoy bien, estoy tranquilo.

Simone Zaza vuelve a estar feliz.

Yo estoy contento, la verdad es que cuando un delantero juega bien, pues bien pero si marca mejor para todos. Estoy contento. Quiero seguir aquí, quiero jugar, sé que si quiero jugar tengo que entrenar fuerte porque tengo dos compañeros y dos amigos con los que me juego un puesto. La polémica la dejo a los otros.

La falta de gol del equipo queda zanjada.

Sí. Hay que decir que el segundo o el tercer gol es mérito de Santi, tenemos que seguir así. Lo que dice la gente no tenemos que escucharlo porque la afición este año nos va a ayudar. Hay que seguir así.

¿A qué aspira Zaza, después de firmar cuatro goles en cinco partidos?

Yo quiero marcar el máximo de goles posible. Lo más importante es que sirvan para lograr victorias. No sé cuantos pero quiero más que el año pasado, naturalmente.

Un mensaje para la afición.

No tengo nada que decir. Desde que llegué aquí la gente me ha apoyado, desde el primer día. Cuando escucho mi nombre, cuando meto gol, cuando veo la cara de la gente... Quiero seguir aquí y nada más.