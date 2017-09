El VCF Femenino va a reforzar su ataque con la rusa Nadezhda Kárpova, que participó en la pasada Eurocopa, con presencia en los tres encuentros de la fase de grupos ante Italia, Suecia y Alemania. Esta atacante de 22 años llega del Chertánovo con el aval de su rendimiento goleador en la Premier de Rusia y el reclamo de ser la primera mujer seleccionada en octubre de 2016 para integrar el equipo de diez talentosos jóvenes jugadores a los que apadrina Leo Messi. Kárpova fue elegida durante la segunda temporada del proyecto 'Backed by Messi ('Respaldados por Messi'), puesto en marcha por Adidas. Nadya ha participado en la campaña publicitaria de la prestigiosa marca deportiva difundida a nivel mundial a través de los medios de comunicación y las redes sociales, además de poder lucir los modelos de botas del cinco veces ganador del Balón de Oro.

En la vida de esta integrante del 'Team Messi' brilla el fútbol, los tatuajes, su gato y su galgo llamado Louis. Es la estrella del fútbol femenino ruso. Un talento que a los 15 años decidió abandonar su ciudad natal, Yaraslavl, para cumplir su sueño: ir a la Academia de la Reserva Olímpica pese a la reticencias, sobre todo, de su madre, que no quería que abandonase los estudios. No le resultó nada fácil abrirse camino. Estuvo en la Academia Rossianka, el Zorki pasó a pagarle tres veces más, aunque aquel dinero que percibía no le daba para mucho, y su crecimiento fue meteórico hasta debutar con la selección formando parte de la plantilla del Chertánovo moscovita. Kárpova no podrá lucir su característico '6' a la espalda, ya que es propiedad de Sandra Hernández. Su llegada a València es inminente, a una Liga Iberdrola en constante crecimiento, y con unas ganas tremendas de dejar su sello ante los pocos recursos, visibilidad y desigualdad en el balompié de su país natal.