El Barça se plantea deshacerse de Alcácer en invierno

Paco Alcácer puede salir del FC Barcelona en invierno. Es una información que publica hoy el periódico Mundo Deportivo. El futbolista valenciano no ha ido convocado en los dos últimos partidos que ha disputado el conjunto catalán, -ante Getafe y Eibar- y según informa el periodista Fernando Polo a día de hoy, "Alcácer no convence a Valverde".

"Valverde no acaba de estar convencido de sus cualidades y por eso no le está dando demasiado protagonismo. Además, la situación tampoco tiene demasiados visos de cambiar a corto plazo", dice Mundo Deportivo. Además, hay que tener en cuenta que en el partido del pasado martes ante el Eibar, Valverde ya había decidido dar descanso al uruguayo Luis Suárez y contaba con la ausencia por lesión de Dembele, y pese a todo, Alcácer no estaba ni en el banquillo.

En el Barça están ahora a la expectativa por ver qué sucede con Alcácer en los próximos meses, y sabedores de que el jugador no es del agrado de Valverde, no se descarta que pueda salir en el próximo mercado invernal.