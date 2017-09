Marcelino anuncia cambios en el once ante la Real Sociedad

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha analizado ante los medios de comunicación la actualidad del equipo de cara al partido del domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. El técnico ha anunciado cambios en el once para este compromiso, siguiendo en la línea de los últimos partidos. "Queremos hacer a todos importantes porque se lo estan mereciendo", asegura Marcelino.

El técnico también ha hablado de otros temas de interés como la posible renovación de Dani Parejo o la destitución de José Ramón Alexanko.

Esta es la rueda de prensa íntegra:

La Real Sociedad lleva dos derrotas seguidas, bajas en defensa... ¿cómo ve el partido?

Nosotros vamos a analizar a la Real en el contexto actual pero teniendo en cuenta que es un rival destinado a estar en la parte alta de la tabla. El Valencia hace muchos años que no gana allí, tenemos el máximo respecto.

¿Cómo ve al rival?

La Real tiene muy buenos futbolistas, genera muchas ocasiones de gol, es el segundo equipo mas realizador de esta liga y nos va a exigir el máximo

Puestos de Liga de Campeones

Nosotros afrontabamos la pretemporada con el máximo trabajo posible. Ganar en Primera lleva mucho trabajo, estamos viendo la temporada que esta haciendo, por ejemplo el Levante, y el hecho de que estemos ahora cuartos, empatados con otros cinco equipos, creo que no es algo determinante. Nuestra idea sigue siendo ir paso a paso. Esta semana teníamos tres partidos y vamos a intentar cerrarla con los tres puntos.

Posición de Guedes

La idea es utilizarlo en las bandas. Tuvo un buen rendimiento desde ambas posiciones en los minutos que ha tenido.

¿Ha detectado euforia en el ambiente y cómo ha visto al equipo?

Hay varios adjetivos con diferentes. Ilusion tenemos que tener, la máxima. La euforia lleva a la confusión, si nos confudimos vamos a perder concentración, la humidad y la objetividad. Llevamos solo 5 jornadas de liga y vamos a sumar los tres puntos, el equipo está creciendo, solo podemos crecer a base de trabajo y valores como el juego colectivo.

Rotaciones

Vamos a seguir haciendo cambios. Los debemos de hacer. todos los chavales trabajan fenomenal, queremos hacer a todos importantes porque se lo estan mereciendo.

Su filosofía del paso a paso... pero piensa en la Champions?

Ahora vamos cuartos con nueve puntos y se necesitan ¿cuántos puntos para estar en Champions? No pienso en eso, en abril sabremos si merecemos estar en Europa. Mi unica obsesión es la Real Sociedad.

El Valencia ha tenido 48 horas mas de decanso que el rival

Creo que si fuera Eusebio entrenador de la Real no me gustaría, se podrán ajustar mas esos detalles.

Nacho Vidal

todos los jugadores que sabeis que cuentan que estan aptos desde el punto de vista físicpos pueden participar. nacho igual que el resto de compañeros

Ha salido publicado que Garay renuncia a la selección alegando problemas físicos...

Ni idea. No le he preguntado, me extrañaría, pero no tiene problemas físicos y puede jugar

Alexanko, ¿despedido?

No me consta ninguna situación diferente en José Ramón. Tengo una relación excelente y no me consta

¿Qué le parece que el club quiera revisar el contrato de Dani Parejo?

Tampoco me consta, no estoy pendiente de esas situaciones. Dani es un jugador extraordinario y si el club lo considera oportuno, por mi fenomenal. Yo lo que quiero es optimizar su rendimiento.

Carlos soler por el centro

Prefiero perfeccionar lo que estamos haciendo ahora pero no puedo decir que no lo vayamos a utilizar, pero a corto plazo es difícil. Tenemos jugadores que también se pueden contemplar en este dibujo, buscaremos la mayor eficacia pero a corto plazo no lo veo porque el equipo está creciendo y pegar un bandazo sería crear dudas.