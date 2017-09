Marcelino tiene a todos "enchufados"

Uno de los objetivos de la plantilla corta que proyectaba Marcelino García Toral era que todos los futbolistas estuvieran enchufados. Transcurridas las cinco primeras jornadas de la liga lo ha conseguido. El técnico ha logrado que todos los jugadores se sientan importantes en este arranque de temporada y eso es sinónimo de éxito en el banquillo de cualquier equipo. Todos los jugadores se sienten partícipes a base de rotaciones. Algo que no es fácil y menos en un equipo en construcción como el Valencia. Ahora todos quieren jugar. Todo lo contrario a lo que sucedía hace unos meses en ese mismo vestuario.

Los únicos tres futbolistas que no han participado todavía son Jaume, Rober y Orellana. El portero sabe que tendrá oportunidades a pesar del buen estado de Neto, el extremo tiene el apoyo del entrenador para esperar su alta competitiva y hasta Fabián, al que no quería ver ni en pintura, tiene las puertas abiertas del técnico si sigue entrenando bien: "Si se gana su espacio lo tendrá".

Marcelino, de hecho, ya prepara cambios para Anoeta. "Vamos a seguir haciendo cambios. Los debemos de hacer. Todos los chavales trabajan fenomenal, queremos hacer a todos importantes porque se lo están mereciendo», decía. Ezequiel Garay, José Luis Gayà, Andreas Pereira o Rodrigo Moreno son los jugadores que más papeletas tienen para volver al once. El técnico, mientras tanto, intenta rebajar la euforia y aparcar el objetivo Champions para el mes de abril.

"La euforia lleva a la confusión, si nos confundimos vamos a perder concentración, la humidad y la objetividad. Llevamos solo 5 jornadas de liga y vamos a sumar los tres puntos, el equipo está creciendo, solo podemos crecer a base de trabajo y valores como el juego colectivo. El hecho de que estemos ahora cuartos, empatados con otros cinco equipos, creo que no es algo determinante. Nuestra idea sigue siendo ir paso a paso. Se necesitan más de 70. No pienso en eso porque estamos en septiembre, y solamente en abril sabremos si merecemos estar en Europa. Ahora mi única obsesión es la Real Sociedad, afrontar el partido con criterio.Esta semana teníamos tres partidos y vamos a intentar cerrarla con los tres puntos".

Según Marcelino, la derrota de la Real contra el Levante la hace mucho más peligrosa. "La derrota ante el Levante lo hace más difícil si cabe, pero independientemente de las dinámicas, el partido se gana o no en función de lo que se realiza o no sobre el campo, las dinámicas anteriores no son definitivas. Es un equipo que tiene una buena circulación de balón, que inicia con riesgo, pero la posición de progresión es un pase del portero a su punta. En estrategia ofensiva está logrando buenos números, no nos debemos fiar por los dos últimos partidos que han hecho. Trabajaremos fuerte. Después de dos derrotas tendrán la única idea de ante su público lograr una victoria y vamos a intentar impedírselo. Históricamente es un rival muy complicado, por lo tanto digamos que tenemos el máximo respeto por la Real que es muy complicado en su campo", asegura.

El Valencia tendrá 48 horas más de descanso que la Real Sociedad. Algo que, a pesar de beneficiar a Marcelino, no le gusta. "Creo que si fuera el entrenador de la Real no me gustaría, se podrían ajustar más esos detalles". De lo que no tiene dudas Marcelino es de su 4-4-2. Preguntado por una posible evolución al 4-3-3 dejó claro que lo único que pasa ahora por su cabeza es perfeccionar su dibujo. "Prefiero perfeccionar lo que estamos haciendo ahora, no puedo decir que no lo vayamos a utilizar -trivote-, pero a corto plazo es difícil. Tenemos jugadores que también se pueden contemplar en este dibujo, buscaremos la mayor eficacia pero a corto plazo no lo veo porque el equipo está creciendo y pegar un bandazo sería crear dudas", concluía.