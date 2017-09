El Valencia no mereció marcharse sin recompensa de Lezama

El embrujo ante el Athletic se evaporó esta vez por culpa de Yulema Corres. Una derrota que escoció porque antes del doblete de la ariete rojiblanca, el VCF Femenino pudo ponerse por delante en el marcador, con el 1-2 de Paula Nicart, pero la central internacional estaba en fuera de juego. Primera derrota de la temporada contra un rival que había sucumbido el curso pasado hasta en tres ocasiones (las dos de Liga Iberdrola y la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina) y que ahora suma pleno de victorias en este arranque de la competición.

El partidazo comenzó igualado. Tras un aviso de Lombi, novedad en el once inicial de Jesús Oliva, que Ainhoa Tirapu detuvo en una gran parada llegó el primero gol de las leonas. Un preciso centro de Eunate era rematado por Yulema para inaugurar el marcador. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y en un grave error de la guardameta local en la salida de balón al intentar regatear a la delantera rival acabó con Mari Paz marcando a placer el 1-1. El gol dejó 'grogui' al Athletic, pero el Valencia no lo pudo aprovechar. La mejor de ocasión estuvo en los pies de Lombi que, tras recorrerse medio campo a la carrera, disparaba flojo a las manos de la meta rojiblanca.

Tras el descanso, las fuerzas se igualaron hasta que llegó el momento clave del cara a cara: el gol anulado a Nicart y el doblete de Yulema. Un despeje de la defensa del Athletic cayó delante de Yulema que, sin pensarlo dos veces, chutó desde casi el centro del campo, superando por arriba a Jennifer Vreugdenhil y desmorando a las valencianistas que acusaron el golpe y el Athletic sacó tajada. Damaris realizó una buena recuperación en el centro del campo y su pase en profundidad provocó una falta de entendimiento entre la portera y sus defensas, dejando un balón muerto que Leia transformó en el 3-1 definitivo. Pero Joyce se resistió a que el Valencia tirara la toalla y enchufó a su equipo con un golazo. Lástima que la reacción se quedó ahí. Marta Peiró, que antes de la hora había suplido a un Mari Paz dañada tras una dura entrada, tuvo el 3-3, tuvo el 3-3, pero su disparo rozó el larguero, y Vane Gimbert pudo emplear la renta con un gran disparo que despejó con clase Jennifer.