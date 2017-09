Finiquito del Valencia CF para Alexanko

Si no pasa nada extraño, el Valencia y José Ramón Alexanko cerrarán este martes un acuerdo por el que este dejará de ser director deportivo de la entidad de Mestalla. El pasado viernes el club valencianista entregó una carta a través de uno de sus abogados en la que le comunicaba que quiere prescindir de sus servicios, y ahora las partes están negociando un acuerdo.

Por ello, el ya exdirector deportivo del Valencia llegó el lunes a las 12:20 horas a las oficinas del club para negociar la rescisión de su contrato. A la reunión no se incorporó el presidente de la entidad, Anil Murthy. El encuentro terminó en torno a las 13.45 horas y poco después, Alexanko salió desde el garaje en el coche de su abogado y sin hacer declaraciones.

Que este lunes no quisiera hablar con los medios de comunicación no es un dato cualquiera ya que en el club no ha sentado nada bien que el pasado viernes, cuando se le comunicó de manera formal que no va a seguir en la entidad, y estando todavía en la ciudad deportiva, es decir, estando todavía en las instalaciones del club, concedió algunas entrevistas a emisoras de radio para arremeter contra el club. Ahora ya, en plena negociación del finiquito, Alexanko nada tiene que añadir a lo que ya dijo el pasado viernes, es decir, que su destitución obedece a una decisión personal del máximo dirigente valencianista, el presidente Anil Murthy.



Lo cierto es que en los últimos meses su influencia en la configuración de la plantilla había descendido notablemente y la voz cantante en los fichajes fue liderada por el director general, Mateu Alemany, y el entrenador Marcelino García Toral, que son por otra parte los que van a liderar esta parcela sustituyéndole a él. El Valencia apostará por lo tanto por la eficacia que ambos, entrenador y director general han mostrado en el mercado de fichajes de verano, y que tan buenos resultados está dando.

Alexanko se vinculó con el Valencia en agosto de 2015 para ocuparse de su fútbol base y en enero de 2017, tras la marcha de Jesús García Pitarch, ocupó la dirección deportiva de manera provisional para el pasado mercado de fichajes de invierno, y poco después fue ratificado en el cargo por la presidenta Layhoon a pesar de que ella misma presentó su dimisión. Esto provocó que, por describirlo de alguna manera, que la figura de José Ramón Alexanko cayera en desgracia en el Valencia ya que era un hombre de otro proyecto, y, pese a su cargo, fue perdiendo importancia en la toma de decisiones que afectan a la planificación deportiva del primer equipo.