Carlos Soler: "En cualquier posición lo voy a dar todo"

Carlos Soler zanja el debate sobre su posición en el sistema de Marcelino en el Valencia CF. "En cualquier posición lo voy a dar todo", aseguró el centrocampista en declaraciones a la radio del club. "Me siento muy cómodo ahí, es una posición nueva para mí y tengo que acomplarme pero puedo mejorar y seguir jugando ahí", sentenció el jugador valencianista, que ha empezado de forma brillante la temporada con un gol y cuatro asistencias.

Este domingo ante el Athletic, próximo partido del Valencia en LaLiga, Soler podría ser el recambio del sancionado Kondogbia. El jugador del Valencia analiza este partido y su trayectoria en el equipo, su gran cambio desde el debut el año pasado en Anoeta, en estas declaraciones.



Estas son las declaraciones de Carlos Soler:

El mejor pasador de la Liga

Estoy muy contento por cómo está el equipo, tenemos mucha confianza, aún es ronto pero vamos bien y en la buena línea. En lo personal también muy contento y este finde a pelear por los tres puntos anet el Athletic.

Madurez

Cada partido es un mundo, puedes estar acertado o no, pero el trabajo siempre está ahí. La temporada pasada, complicada, me sirvió para madurar, en esta jugando por las dos bandas y me voy acoplando mejor, con mejores movimientos. En cualquier posición lo voy a dar todo.

¿Hay debate?

Me siento muy cómodo ahí, a la afición le pedí paciencia porque es un apoición nueva, poco a poco voy mejorando y acoplándome ahí. Intento ayudaral equipo todo lo posible donde el míster me ponga.

Asistencias y gol

El gol del Bernabéu fue muy bonito con José y Lato, las 4 asistencias, la temporada pasada di una o ninguna. Ojalá seguir así.

Rápido todo

Lo único qe he hecho es trabajar e intentar ganarme el puesto en el primer equipo, año pasado entrenaba pero no tenía puesto, iba convocado pero no jugaba. Ese paso era el importante, luego conseguí ser jugador de primer equipo y con la confianza que me dio Voro fui mejorando, y este año más de lo mismo.

Tras el gol a Llagostera comenzó a ir con primer equipo

Hace un año jugaba en Anoeta mis primeros minutos, era un día complicado, y desde ahí comencé a jugar y coger confianza. El Valencia CF, me llamó a la selección y no me lo esperaba. Ahora con el Valencia mucho mejor.

Debutó con la Sub-21 y gol

Era el primer partido de clasificación, son partidos duros, en Estonia se meten todos atrás, tenemos entre el 70 y 80 por ciento de posesión. Disparé y entró.

¿Con qué gol se queda?

Me quedo con el gol del Bernabéu. Los dos significan mucho, era mi primero con la selección, pero el del Bernabéu, al ser valencianista desde siempre fue muy especial. Al entrar al vestuario, escuché el gol del Bernabéu.

Conexión de la cantera

Fue un gol bonito, por ser los tres. Sbaía que lato me la iba a poner ahí. De ver los partidos€ Mi padre, mu madre, mi hermano, mis abuelo€ lo celebramos mucho.

Siempre con Lato

Ahora en la Selección me toca en la habitación con Lato, es muy buen tio, llevamos mucho tiempo juntos. Ahora este finde que se ha puesto de moda Nacho Vidal con el gol, Jaume, Gayà, Nacho Gil, Rober, yo€ es bueno que el Valencia se nutra de jugadores de la catnera y valencianos.

Buen ambiente en el equipo

Hay muy buen grupo, los entrenamientos somos muy intensos pero nos divertimos. Somos muy buenos compañeros, nos llevamos todos bien, aparte de la rivalidad que cada uno tiene por su puesto.

Exigencia para mejorar

En el fútbol siempre hay nuevos retos, por mucho que hagas bien las cosas, el fin de semana siguiente te vas a poder superar con goles, asistencias, puntos, subir posiciones€ Por ejemplo, el día del Levante UD que no estuve afortunado de cara al gol, el partido del Málaga pude resarcirme con dos asistencias.

Reacción

Personalmente ese partido creo que no hice mal partido, estuve desacertado en las dos ocasiones de la primera parte y le puede pasar a cualquier jugador, además, al ser un derbi, íbamos 0-1 y podía haber matado el partido, me enfadé conmigo mismo. Luego ante el Málaga me resarcí.

Críticas

Llegas a casa, veo la prensa, twitter a veces y ves cosas que puede comentar cualquier persona, cosas que te molestan y piensas en mejorar. El fútbol pasa eso, so joven pero me voy acostumbrando, estás sometido a cualquier crítica, pero estoy tranquilo.

El penalti que hizo dudoso, que dejó al equipo con uno menos ante Eibar

todos estos golpes enrre comillas que he tenido pocos y tendré más me hacen madruar. Me acuerdo el día contra el Eibar, el equipo se queda con uno menos y nos golean. Lo pasé mal pero nos sirve para madurar.

Athletic

Es un partido muy complicado, pero intentaremos seguir nuestra racha, hay que coger la ola y hay que subirse cuando las cosas van bien.

Vestuario

Es verdad que se ha ido mucha gente, es lógico que cambie. Es verdad qe se ha formado un gran grupo, gente joven, y aparte de la competencia que debe haber, hay muy buen rollo.

Marcelino

Tiene las cosas muy claras, sistema de juego, trabaja muy bien por líneas, intentar no encajar goles porque tenemos jugadores con mucha calidad y en cada partido tendremos ocasión clara, si dejamos la portería a cero seguramente conseguiremos la victoria.

Javi Jiménez y Marc Ferris

Hablé con ellos y les envié un mensaje. Es una lesión complicada, pero he estado con Javi, le vi bien y fuerte, le oepran semana que viene, pero me dijo que le va a dar duro.