Mateu Alemany: "Hay margen para fichajes en enero"

Mateu Alemany, ha analizado en rueda de prensa toda la actualidad del Valencia CF. El director general ha querido hablar de la reciente salida de José Ramón Alexanko como director deportivo del club de Mestalla, así como de aspectos más deportivos como la posibilidad económica de hacer fichajes en el mercado de invierno si fuera necesario. "Hay posibilidad de acceder a fichajes", señala.

Sin Alexanko, la intención del Valencia es que el entrenador Marcelino García Toral, y el propio Alemany, asuman, tal y como ha explicado Alemany, la responsabilidad final a la hora de la toma de decisiones en cuanto a fichajes. "Vamos a mantener la estructura actual. No está previsto firmar un Director Deportivo", ha señalado.

Rueda de prensa íntegra:

Situación de Alexanko

Los abogados de ambas partes estan en contacto buscando un acuerdo económico amistoso... parece que estamos en buen camino.

Momento de la decisión del Valencia

En cuanto al momento, evidentemente debía ser fuera de momentos de mercado. En esta situación los momentos no son buenos.

Motivos

Una reestructuración interna del club. Con mi llegada había una intersección entre las competencias de Alexanko y las mias. Era un tema que había que resolver.

Situación actual economica del club tras el mercado

El riesgo es evidente. El Valencia ha asumido riesgos, otros veranos se ha vendido jugadores útiles para sacar dinero y este verano han salido solo jugadores que no estaban en el proyecto deportivo y se han hecho inversiones en jugadores importantes. Es un riesgo que era necesario, algo que entendió el propietario. Lo deportivo y lo económico van juntos siempre, es algo incuestionable. Lo veo en modo positivo, necesitábamos reestablecer el equipo para generar éxito deportivo. Todas esas contigencias están dotadas presupuestariamente, tenemos un departamento financiero muy bueno, está todo previsto y diseñado.

¿Hace falta director deportivo?

Nosotros vamos a mantener la estructura actual y no está previsto la contratación de un nuevo director deportivo. La secretaría técnica se encarga de la captación y el responsable final de la contratación va a ser el entrenador del primer equipo. Venimos trabajando siempre en este proceso. Esa sincronización de los procesos lleva a la toma de decisión total. Esto nos ha dado paso a incorporaciones muy buenas y a gran velocidad, como sucedió el último día del mercado, eso ha funcionado y debe seguir funcionando. Además de asumir e incorporar las relaciones del máximo accionista como en el caso de Guedes.

Pereira y su posible marcha en enero

Este club no tiene por costumbre de hablar de situaciones contractuales, más allá de las necesarias, yo no hubiera hecho comentarios de este asunto pero elos lo han dicho, existe la opción de recuperar por parte del Manchester al jugador en enero con unas contraprestaciones económicas para el Valencia.

¿La relación con Alexanko no ha funcionado?

Había desde el principio una intersección de competencias en cuanto a negociaciones, etc. José Ramón, al que le deseo la mejor de las suertes, entendió que dada esa disparidad iba a derivar en mí ese ámbito de la responsabilidad. A partir de ahí hemos funcionado muy bien así.

Nuevo estadio

En la junta general de accionistas se dará cuenta exacta y se dirá cuál es la situación del nuevo estadio.

Función de Alexanko en mercado

Visión técnica como parte de sus obligaciones en los fichajes y salidas de jugadores pero la parte de gestión y negociación la llevé yo personalmente. Hubo una relación fluida buscando la mejor solución poara el valencia teniendo en cuenta que la decisión en las entradas es para el entrenador.

Declaraciones de Alexanko

No puedo valorar los sentimientos de otras personas. yo habia jhanblado dias antes d ela situación en general

Kondogbia y Parejo

Mes de septiembre, mal mes para empezar a hablar de fichajes o renovaciones. No hablo de situaciones internas en el tema de Parejo. Kondogbia, con el futbolista tenemos un pre-acuerdo en caso de que se ejerza la opción de compra.

Marcelino

No hay un cambio sustancial. El ambito negociador lo controlo yo y la secretaría técnica tiene el encargo del scouting, el entrenador es entrenador y tiene la ultima decisión en la entrada de futblistas.

Objetivos: no estar en Europa sería una decepción

La única cosas que me decepcionaria es que el equipo no trabajase en el día a día, mejorar y mejorar, el mismo discurso que tiene el enternador. Llevamos poco tiempo trabajando respecto a otros clubes que llevan años en una misma línea y hay mucho trabajo por delante. No hemos hecho nada. Lo demás vendrá por consecuencia, que este trabajando como esta trabajando no tengo ninguna duda por eso firmamos a Marcelino, estoy satisfecho por la relación con la afición. Las valoraciones las haremos en mayo.

Investigación Fifa por los canteranos

No hay nada más de lo que se conoce de hace dos años y que no hay sentencia. No entiendo la información de que se había abierto un nuevo expediente. No hay nada más.

Protocolo con las entradas de la afición

Con la Curva nos hemos reunido bastante este verano y hemos resuelto la sutuación. Estoy satisfecho. El criterio del club es trabajar para nuestros aficionados, que sea cómodo y que nuestros abonados tengan preferencia.

Mercado de invierno

Dejamos margen, hemos peleado todo el verano para reducir el coste y eso nos facilito poder fichar jugadores. Hay posibilidad de acceder a fichajes si es necesario

Papel del entrenador en los fichajes

No debe haber conflicto, si no no estamos llegando a un consenso. El entrenador toma la decisión del perfil de jugador que quiere para la plantilla. Finalmente la decisión es el club pero en el proceso debe aparecer el consenso. No deben entrar jugadores que no cumplen sus necesitades para el equipo

Gestión

Mi responsabilidad es estar al tanto de todo y controlar la gestión general del club. Esta claro que estoy aquí para responderles de todo.

Zaragoza

La hará Marcelino mañana. Zaragoza es un club importante y no va a ser fácil

Centenario

Se va a exponer públicamente cuando se tenga un diseño del centenario, es un proyecto de todos.