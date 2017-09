Marcelino García Toral ha empezado a hacer las primeras pruebas tácticas de cara al partido del domingo contra el Athletic de Bilbao. La gran novedad en el entrenamiento ha sido la posición de Carlos Soler. El joven futbolista ha entrenado por dentro en la posición de mediocentro y, tal y como publicó Superdeporte, es la primera opción del técnico para suplir al sancionado Geoffrey Kondogbia.

Carlos ha hecho uno de los ejercicios en compañía de Dani Parejo. Ambos serán, si no hay contratiempos de última hora, la nueva pareja titular en el centro del campo. Soler dejará así la banda después de una arranque de temporada espectacular. La vuelta del canterano al doble pivote puede abrir las puerta de la titularidad a Andreas Pereira después de su suplencia en Anoeta. Gonçalo Guedes, ya recuperado de sus molestias, se ha convertido en fijo. Marcelino, eso sí, no probó un once definido y por tanto no se pueden extraer más conclusiones sobre la alineación. Lo que está claro es que Soler ya entrena por dentro y eso es más que una señal del entrenador.