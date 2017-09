El Valencia CF está muy ´picado´ con Mourinho

El Valencia CF está sorprendido y molesto con José Mourinho por haber revelado publicamente detalles del acuerdo de cesión de Andreas Pereira, que llegó del Manchester United el último día antes de cerrarse el mercado para jugar esta temporada en el club de Mestalla.

Mourinho acusó al futbolista de falta de ambición por no quererse quedar a pelear por un puesto en su equipo y desveló hace algunas semanas que se plantea ejercer una opción que tiene el Manchester en el acuerdo para recuperar al jugador a partir del 1 de enero, lo que obligaría al Valencia CF a buscar otro futbolista en esa posición.

"Andreas tiene que estar preparado para ganarse un puesto y estoy algo decepcionado. Pero no pasa nada, es su decisión. Tiene un contrato de larga duración con el United y nos hemos guardado la opción de recuperarlo el 1 de enero, así que tenemos la situación bajo control. No hay drama", dijo Mourinho.

Mateu Alemany ha explicado respecto a esta situación que "este club no tiene por costumbre hablar de situaciones contractuales, más allá de las necesarias. Yo no hubiera hecho comentarios de este asunto pero ellos lo han dicho, existe la opción de recuperar por parte del Manchester al jugador en enero", aunque sería, eso sí, "con unas contraprestaciones económicas para el Valencia".

Las palabras de Mourinho hacia Andreas Pereira fueron durísimas. Dijo entre otras cosas que "la decisión de Andreas fue personal y es una decisión con la que no estoy de acuerdo, ya que no creo que sea lo mejor para él. Esa decisión me ha decepcionado mucho, ya que creo que Andreas tiene el potencial para estar aquí luchando por un puesto, luchando por oportunidades y sintiéndose jugador del Manchester United".

Y un dardo más del portugués: "Su decisión se puede entender, puesto que es un futbolista joven que quiere jugar todas las semanas, pero también se ve que es un joven que no está preparado para luchar por algo difícil, y todo el mundo sabe que jugar en el Manchester United es complicado".

Pereira tiene 21 años y lleva desde que tenía 16 en el Manchester United, que antes de marcharse cedido al Valencia CF lo renovó por una temporada más porque es un futbolista en el que confía para el futuro. De momento, Marcelino alineó a Andreas en el equipo titular en los partidos ante Atlético de Madrid y Levante UD, en el que dio una asistencia de gol, pero fue suplente en los dos siguientes -Málaga y Real Sociedad- en los que disputó 25 y 15 minutos respectivamente.