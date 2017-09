Marcelino: "Yo no soy fichador, me dedico a entrenar"

Marcelino: "Yo no soy fichador, me dedico a entrenar" I. HERNÁNDEZ

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, dos días antes del partido de la séptima jornada entre su equipo y el Athletic el domingo a las 18:30 en Mestalla. El técnico ha dejado claro, al ser preguntado por el despido de Alexanko, que él no es "fichador", sino que se dedica a entrenar a una primera plantilla en la que participó para su confección.

Marcelino ha destacado el nivel de su equipo, por encima de lo esperado por él mismo a estas alturas de temporada y ha confirmado que Rodrigo, convocado por España, y Guedes están preparados para juagar. Con Gayà habrá que esperar al sábado. He aquí todas las preguntas y respuestas de la rueda de prensa.



Rueda de prensa de Marcelino:



-Rodrigo vuelve a la selección española.

"Me alegro mucho, igual que por el resto que van a sus selecciones; siempre confiamos en Rodrigo. Nos parecía un jugador con muy buenas condiciones. Quizá, no había dado toda su capacidad aquí, pero estamos a tiempo de verlo y disfrutarlo, ojalá le sirva como un punto más de autoestima y confianza, que seguro que le vendrá muy bien"

-¿Cómo valora al Zaragoza como rival en la Copa?

"Ha sido un sorteo muy bueno desde diferentes puntos de vista. El Zaragoza es un club histórico, aunque con años de dificultad en Segunda, yo estuve allí, así que para mí tiene doble atractivo, guardo un grato recuerdo de la afición que siempre se portó bien conmigo. Además, jugaremos en dos grandes escenarios, espero que seamos capaces de demostrar que somos el equipo de Primera, la Copa la disputaremos con la ilusión de llegar lo más lejos posible. Tenemos una ilusión tremenda por este torneo"

-¿Qué diagnóstico hace del momento actual de su equipo?

"El equipo se mueve en función de situaciones marcadas por la autoestima que va consiguiendo, por ejemplo, que no haya lesiones, que los resultados sean favorables...todo eso aumenta la confianza. Estamos a un nivel por encima del que yo esperaba cuando preveía lo que iba a pasar en pretemporada y tras un inicio complicado, con rivales de envergadura. Estamos muy satisfechos y tampoco nos fijamos en qué porcentaje de nivel estamos, queremos seguir insistiendo en lo que hacemos bien y lo que no, mejorarlo en el entrenamiento"

-¿Cómo están los tocados?

"Guedes y Rodrigo seguro que sí estarán disponibles... José creo que también, pero esperemos a mañana para confirmarlo"

-¿El estado de forma decaído del Athletic puede crear en el Valencia un exceso de confianza?

"No debemos traicionarnos a nosotros mismos mirando las dinámicas de los rivales. Ni cuando fuimos al Bernabéu cuando el Madrid estaba siendo el mejor del mundo y había ganado las dos Supercopas de España y Europa ni ahora. Entonces no estuvimos temerosos ni lo vimos como un reto imposible, ni ahora vemos este partido fácil. Nos centramos en dar nuestro máximo nivel, respetando al Athletic, porque es un muy buen equipo, con argumentos buenos, muy físico, con. individualidades en remate y velocidad de calidad, atrás y el medio... hay ilusión por ganar sin olvidar que es un rival peligroso que estará en los lugares altos.

-¿Rodrigo es el ejemplo de que esta plantilla tenía un potencial oculto?

"Decidimos quedarnos con futbolistas que personal y deportivamente tenían muchísimos argumentos"

-La llamada de las selecciones a jugadores de ataque demuestra que en este equipo sí hay gol.

"El fútbol es un deporte colectivo, el rendimiento de equipo aumenta lo individual y no al revés. Primero es el equipo y, con su crecimiento, las individualidades tendrán también un gran rendimiento"

-¿Sin Kondogbia, Maksimovic o Carlos Soler?

"Más o menos, lo tengo claro, no lo voy a decir porque no lo saben los jugadores y mi norma es que ellos deben saber primero por mí quién juega que por los medios"

-¿Cómo ve a Nemanja Maksimovic? ¿Cuál es la manera de suplir a Kondogbia?

"Es joven, vino sin competir la pasada temporada, crece, mejora su nivel, se adapta de forma rápida, él está en un proceso... tenemos a Soler, veremos por quién me decido"

-Contratiempo sin Kondogbia

"Debemos aprovechar la capacidad de la plantilla. Sin lesiones, hemos utilizado a todos los disponibles con los que contamos. Prefería que estuviera Kondogbia, pero es una buena oportunidad para ver a otros que trabajan bien y es muy importante que no estemos determinados por unos pocos jugadores. Creo en los jugadores y estoy convencido de que el rendimiento sin Kondogbia también será bueno.

-Entonces, ¿Maksimovic aún no está plenamente adaptado para ser de la partida?

"Igual no me expresé bien... Su nivel de adaptación lo está adelantando, viene de una liga menor en importancia, pero estamos muy satisfechos de su actitud diaria y rendimiento"

-¿Puede valorar la salida de Alexanko como director deportivo?

"Las causas no las sé, el club prescinde de Alexanko, con el que yo tenía una relación magnífica, me demostró una cercanía que le agradezco mucho. Que no haya director deportivo es una decisión del club, pero tampoco va a variar mucho el funcionamiento, ahora tendremos otra persona de interlocutor, que será previsiblemente Vicente, secretario técnico"

-¿Aumentará esto su capacidad como 'fichador'?

"Debemos hablar con propiedad y no poner este tipo de adjetivos calificativos. Yo no soy fichador, he venido al Valencia entrenar, a entrenar a la primera plantilla, en la que nosotros, yo como responsable del cuerpo técnico, íbamos a participar en su confección. Dije, y lo mantengo, que el diálogo con la dirección deportiva era fluido y de ahí venía la mayoría de nombres. Mi labor es analizar rivales, cómo compiten y trabajar sobre nuestro equipo. La secretaría técnica, ahora Vicente con su grupo, aportarán nombres, yo no los aportaré ni ficharé. Solo tuve una participación directa en verano. El tema de Gabriel, un nombre que salió de mí por un amigo común. El resto fue fruto del consenso. En su momento se dijo en una primera reunión que todas las decisiones serían consensuadas, algo que me repitió el propietario, todo sigue igual... cuando una persona quiere hacer muchas cosas, en mi opinión, no las hace bien, yo quiero hacer bien lo que me corresponde. Daré mi opinión para los jugadores que quiero que estén en el Valencia CF"

-Ya se ha confirmado la grave lesión de rodilla de Iker Muniain.

"El Athletic pasa por situaciones de dificultad, primero tuvo el tema Yeray, una situación muy difícil para él en lo personal y de preocupación para todo el grupo. Parece que se ha recuperado, le damos todo el ánimo y deseamos verlo jugar pronto. Es una gran noticia para los deportistas... Y ahora es una mala noticia que un chico como Muniain, que ya tuvo una rotura del cruzado, vuelva a pasar por eso. Quiero enviarle todo el ánimo y estoy seguro de que volverá a hacerlo, a recuperarse y ofrecer el gran nivel en el que estaba"

-¿Cómo puede el Athletic hacerle daño a su Valencia?

"Es un equipo poderoso en la estrategia ofensiva, con un juego aéreo peligroso, también en los centros laterales, así que debemos defendernos muy bien. Por supuesto, prestar atención a Williams y los balones a la espalda. Aduriz y Raúl García son muy buenos rematadores. Tendremos que ofrecer un gran equilibrio defensivo, estar concentrados como el día del Atlético y, en ataque, ser rápidos y precisión. Este Athletic se agrupa mán en defensa en su campo que con Valverde..."