Es el momento de la primera victoria en casa

Joyce Magalhaes tenía ganas de contar con sus primeros minutos de la temporada. Fue en Lezama y con un golazo a la escuadra de Ainhoa Tirapu, pero los tres puntos se los llevó el Athletic gracias a la inspiración de Yulema Corres. «Me sentí muy bien en mi vuelta, pude ayudar al marcar, pero la pena fue el resultado final. Todos los partidos serán difíciles y solamente pensamos en trabajar y corregir nuestros fallos», explicó en la web del VCF la brasileña, que esta temporada luce Borini (su segundo apellido) a la espalda y que llegó al Valencia Femenino en julio del 2015 desde el SC Huelva, rival de hoy con dos puntos más. «Es un equipo rocoso, pero haremos nuestro juego y lucharemos hasta el pitido final», añadió sobre el que fue su equipo y con el que conquistó la Copa de la Reina ante su actual en Melilla.

El primer triunfo en la Ciudad Deportiva se resiste y de nuevo habrá que sobreponerse a las ausencias. Jesús Oliva no podrá contar con Natalia Gaitán, Sara Medina, Leles, Débora, Alejandra, Andrea Esteban y Lombi. Además, Mari Paz es duda por la dura entrada que le obligó a ser relevada contra el Athletic, aún con 1-1 en el marcador, por Marta Peiró. La canterana de Torrent podría ser la de la partida si la gallega no tiempo. O llegaría ya el momento de Nadya, que se vistió en Bilbao, pero no jugó.