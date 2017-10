Marcelino garcía Toral ha analizado al Valencia tras la victoria en Mestalla frente al Athletic de Bilbao:

El equipo ha sufrido muchísimo.

Sí, así es. Hemos sufrido mucho porque tenemos que crecer mucho. Hemos sido muy irregulares a nivel de juego, a nivel competitivo, tenemos que ser más competitivos a lo largo de los noventa minutos.

La parte positiva es que el Valencia ha de aprender sufrir.

Ellos empezaron mejor que nosotros el partido pero nos rehicimos muy bien, tuvimos fases de brillantez pero nos falta continuidad. Es obvio que hay que sufrir y es obvio que la gente nos va a ayudar a pasar mejor estos momentos pero no debemos de conceder algunas de las ocasiones que hemos concedido hoy porque pondrá en peligro nuestras victorias. Hay que mejorar en esa faceta, tenemos que tener un poco más de control de balón. El Athletic sabíamos que nos iba a exigir muchísimo porque es un equipo poderoso y con grandes futbolistas, estoy satisfecho pero eso no me tapa los ojos. Para seguir en la parte alta de la tabla nos queda mucho camino y bastantes cosas por mejorar.

En diferentes fases del partido da sensación de vértigo, como que el Valencia queda muy a merced del rival.

No tengo ninguna duda de que hoy nos ha faltado fútbol. Teníamos a un rival que viene de una trayectoria negativa y con un resultado de 3-1... No debemos que posibilitar que el rival genere tantas ocasiones... Debemos de tener más el baló y cuando no lo tenemos no debemos conceder las ocasiones que hemos concedido.

¿Se ha relajado el equipo en la primera parte?

No creo. Este equipo no es de relajarse. Son circunstancias que nos vienen. El 2-0 es un resultado que quieres tener pero si no tienes la máxima intensidad, criterio y movilidad cuando tienes el balón el equipo rival te marca y genera dudas. Hemos tenido dudas. Nos ha faltado ser más consistentes pero llevamos poco tiempo. No lo digo por decirlo, analizo el juego, analizo lo que estamos haciendo y creo que hay que mejorar en varias facetas. Para ganar hay que tener la gente de nuestro lado y no podemos conceder dos goles y un gran número de ocasiones en contra.

¿Cómo se mejora eso?

Con trabajo y tiempo. Trabajar, insistir, mejorar, convencernos de que esto no acaba hasta el minuto 90... Aun así creo que lo que este equipo ha hecho hasta ahora es para enmarcar. Ver los puntos que tenemos con el calendario que teníamos y las situaciones de pretemporada que hemos tenido. Terceros, invictos... Hemos visto hoy la dificultad que existe para ganar a cualquier rival en Primera División.

Parece que el Valencia ha perdido.

El tono es porque he sufrido mucho pero eso no quiere decir que no esté tremendamente satisfecho por la victoria, sobre todo por la victoria. No debiéramos de haber sufrido tanto, creo en la mejora, creo que el equipo hasta ahora lo que ha hecho es de matrícula de honor pero queda mucha competición por delante y mucho que trabajar. Hay que intentar no recibir dos goles sea como sea.

¿Al Valencia le viene bien el parón o no le viene bien?

El partido ha sido de dominar un equipo, tener situaciones de gol, poder empatar ellos, poder sentenciar nosotros... Vuelvo a lo mismo. Pudimos evitar algunas ocasiones del rival y hay que trabajar para ello y también para generar más ocasiones de peligro. Estos parones dan vida porque desconectas, me voy a Asturias, me olvido del fútbol dos o tres días veo a la familia y a los amigos...

Sobre el papel que ha jugado la afición.

Tener a la afición de nuestro lado nos va a ayudar a sumar muchísimos puntos y más para jugadores que vienen de la temporada anterior y que no lo pasaron bien y siendo un equipo tan joven como somos. Con el apoyo de la gente el futbolista seguro que va a obtener un rendimiento mayor.

¿Cómo valora el partido de Carlos Soler y Makismovic jugando al lado de Parejo?

Es difícil para el futbolista que lo cambien de posición. Al principio le costó pero fue mejorando con el paso de los minutos. Maksimovic entró en el peor momento del equipo, cuando teníamos más dudas.