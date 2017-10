Prohíben entrar en Mestalla una bandera de La Rioja

Miguel, Roberto y Arturo son tres amigos de La Rioja. Los dos primeros son de Autol, y Arturo de Quel, dos pueblos riojanos muy cercanos a Calahorra. Arturo es aficionado del Athletic de Bilbao y Roberto y Miguel son del Valencia CF y los tres, al más puro estilo valenciano de ´pensat i fet´, decidieron el sábado pasado que el domingo bien pronto saldrían hacia Valencia para ver el partido de Mestalla entre el conjunto que entrena Marcelino y el Athletic de Ziganda que terminó con victoria local por 3-2.

Hasta aquí todo normal, por más que la historia de dos valencianistas de Autol, en La Rioja, no deja de tener su interés. "Suelo ir a San Mamés con Arturo a ver jugar al Valencia, por eso esta vez decidimos ir a Mestalla" dice Miguel.

Pero cuál fue su sorpresa cuando llegó el momento de entrar en el estadio valencianista. Un miembro de la seguridad "me preguntó que de qué era la bandera, y les dije que de la Rioja", cuenta Miguel. "Me preguntaron entonces por qué la llevaba y les contestamos que porque somos de ahí". Entonces el miembro de la seguridad de Mestalla llamó a otra persona de seguridad que llegó hasta donde estaban los tres amigos riojanos y les hizo las mismas preguntas, ante las mismas respuestas el segundo miembro de seguridad hizo una llamada a otra persona diciéndole que los tres aficionados llevaban una bandera de La Rioja y ahí fue cuando les dijeron que no podían entrar con ella al estadio.

La seguridad de Mestalla explicó a Miguel, Arturo y Roberto que debían dejar la bandera en consigna y recogerla después del partido como así hicieron: "Fue una pena porque cogimos entradas enfrente de las cámaras y primera fila para que nos pudieran ver bien desde casa" dice Miguel. Prueba evidente de la inocencia de los tres aficionados con su bandera.

Asegura Miguel que no les dijeron el motivo por el que el pasado domingo no se podía entrar en Mestalla con una bandera de La Rioja, pero cabe interpretar que dados los acontecimientos que habían sucedido en Cataluña durante la mañana de ese domingo con motivo de la celebración del referéndum por la independencia, y con la ciudadanía en general muy sensibilizada en este sentido, la seguridad de Mestalla optó por evitar problemas ya que los tres aficionados no se encontraban en la grada visitante donde sí estaban ubicados los aficionados del Athletic.

Terminó el encuentro con victoria valenciansita, los tres amigos disfrutaron del partido "incluido Arturo porque pensaba que al Athletic le iba a caer un carro de goles" dice Miguel, recogieron la bandera de La Rioja y se fueron para casa, algo más de 430 kilómetros por carretera.