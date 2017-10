"Es raro y no es justo que Zaza no vaya a la selección italiana"

El italiano Cristiano Lucarelli, que jugó en el Valencia CF en la temporada 1998/99, considera extraño que su compatriota Simone Zaza no esté en la selección italiano después de su excelente inicio de Liga con el conjunto de Mestalla, con el que ha marcado seis goles en siete partidos.

Y menos se entiende la decisión de Ventura, el seleccionador italiano, si se tiene en cuenta además que se ha lesionado Andrea Belloti, delantero del Torino y en su lugar ha citado a Roberto Inglese, ariete del Chievo Verona donde juega cedido por el Nápoles, que tan solo ha marcado dos goles en lo que va de temporada.

Lucarelli ha habado para la emisora de radio oficial del Valencia, VCF Ràdio, y esto ha dicho al respecto: "Es raro que un delantero que juega en un equipo tan importante como el Valencia CF no sea convocado por la selección. En Italia hay una mentalidad que cuando un futbolista juega fuera del país difícilmente puede ser parte de la selección. No es justo que no esté en la selección, porque el Valencia CF es un grande de muchos años y para mí sería justo que, con la temporada que está haciendo Zaza y con la lesión de Andrea Belotti, podría haber sido convocado tranquilamente".

Lucarelli, actual entrenador del Catania, en la Serie C de la Liga italiana asegura que "Simone ha sido uno de los delanteros importantes de la Juventus y para mí no es una sorpresa la temporada que está haciendo ahora en el Valencia CF. Me sorprendió por qué no triunfara en Inglaterra. Pero es que Valéncia te da muchas motivaciones, es una ciudad bellísima, un club con una gran historia y sé que ahora estará muy feliz".

Preguntado por una posible maldición de los delanteros italianos en el Valencia, Lucarelli considera que tiene que ver con la forma de jugar a fútbol en España: "La Liga española es un campeonato en el que el juego es muy rápido. Zaza tiene una complexión física que le da más ventaja, por ejemplo, a la que tenía yo o Corradi. Simone es veloz, también un físico que se adapta bien a ese fútbol. Nosotros éramos más ´tronquitos´. En Italia las defensas son más cerradas, se juega en distancias pequeñas, mientras que en España hay más espacios y se necesita más rapidez. Creo que en breve tiempo Simone será el artillero del equipo y espero que con sus goles el Valencia CF vuelva a ser protagonista en la Champions League".

Por último, Cristiano Lucarelli, al que se le conocía como ´El Toro de Livorno´ en su etapa de futbolista, confiesa que no pierde detalle de su ex equipo: ·Siempre sigo el Valencia CF, es un equipo que llevo en el corazón. Allí se vive el fútbol de una forma muy intensa. Intento cada año hacer un viaje de dos días, porque me encanta la ciudad y así como una paella. Echo de menos las Fallas que es una fiesta increíble. Me gustaría llevar a mis hijos para que las vean. Espero que el Valencia CF, en poco tiempo, vuelva a ser protagonista no sólo en España sino también en Europa".