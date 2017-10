Lo que hay detrás del comunicado del Valencia CF

El Valencia CF ha anunciado este martes que inicia los trámites con el Ayuntamiento de la ciudad para obtener las licencias que permitan reanudar en un futuro las obras del Nou Mestalla, aunque la realidad es que lo hace sin tener ni la financiación ni una idea clara de cuándo podrá llevar adelante la finalización del futuro estadio.

El comunicado oficial del club dice exactamente que "el Valencia CF iniciará los trámites de licencia del nuevo estadio para finalizarlo en los plazos estipulados. El Valencia CF va a iniciar con el Ayuntamiento de Valencia el proceso de tramitación de las licencias necesarias con el objetivo de respetar sus obligaciones respecto a los plazos estipulados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la finalización de las obras del nuevo estadio. El club va a comenzar las gestiones con el Ayuntamiento de cara a la obtención de las licencias necesarias para un renovado proyecto basado en la óptima experiencia para el aficionado".

Es la respuesta del Valencia a las palabras del alcalde Joan Ribó, quien días atrás recordó que en base a ese mismo plan urbanístico el actual estadio se tiene que derribar entre 2021 y 2023, es decir, en menos de seis años. Para entonces, obviamente, tendría que estar ya en marcha el Nou Mestalla en la avinguda de les Corts Valencianes, previsiblemente para la temporada 21/22 ó 22/23 como mucho. Tiempo suficiente para que el club y su máximo accionista sigan trabajando en ese diseño que solucione todas las deficiencias observadas y la búsqueda de financiación para llevarlo a cabo.

Se produce este anuncio, que no pasa de ser una cuestión administrativa que no varía el escenario en cuanto al proyecto y plazos del nuevo estadio, en un momento es que el Valencia CF se encuentra especialmente cómodo en su actual Mestalla. Mudarse al nuevo ni es una prioridad ni hay posibilidad de terminar el nuevo con la coyuntura económica actual, aunque también son conscientes en el club de que todo esto tiene una fecha de caducidad y antes o después habrá que ponerse en serio. Hoy, sin embargo, la posibilidad de respetar esos plazos sigue siendo un objetivo, no una realidad.

Hace solo unos días que Anil Murthy, presidente del Valencia CF, visitó de manera oficial al alcalde Joan Ribó. Fue el pasado viernes 29 de septiembre, aunque tanto club con consistorio señalaban que el encuentro fue meramente protocolario.