Rodrigo está como un 4x4

Rodrigo Moreno es la cara de la felicidad. No para de marcar los goles que antes no le entraban, es uno de los nuevos internacionales de la Selección Española de Julen Lopetegui y, algo casi tan importante para él, ha recuperado la confianza con Marcelino García Toral y se ha reencontrado con la afición del Valencia. Nunca olvidará la ovación que le brindó Mestalla este fin de semana como reconocimiento a su brillante arranque de temporada. Se le pusieron los pelos de punta. El delantero vive uno de los momentos deportivos más bonitos de su vida. Su sonrisa lo delata. El domingo no podía ocultar su sonrisa al final del partido. Estaba radiante por la victoria del equipo, pero también por sus cuatro goles en las últimas cuatro jornadas consecutivas de Liga contra el Athletic, Real Sociedad, Málaga y Levante. Un registro con el que supera su mejor marca personal de tres partidos consecutivos viendo puerta en el Benfica y lo sitúa entre las mejores rachas goleadoras de la historia del Valencia.

Su racha de cuatro jornadas consecutivas marcando lo iguala con las conseguidas por otros grandes delanteros de la historia del Valencia. Juan Sánchez y John Carew, por ejemplo, lo consiguieron en la misma temporada 2000/01. El de Aldaia marcó 6 goles desde la segunda jornada hasta la quinta contra el Mallorca, Numancia, Las Palmas y Villarreal. El noruego, por su parte, anotó cuatro, uno en cada jornada, desde la jornada 14 hasta la 17 frente a la Real Sociedad, Málaga, Athletic y Racing de Santander. Paco Alcácer marcó cinco seguidos en la campaña 2015/16 entre las jornadas 9 y 12 a Las Palmas, Celta, Levante y Atlético. Roberto Soldado encadenó cuatro jornadas seguidas marcando durante dos temporadas: la 2010/11 y 2012/13.



El récord de Mundo en 1944

Si Rodrigo marca contra el Betis en el siguiente partido de Liga subirá un nuevo escalón. El de las cinco jornadas consecutivas marcando. Un club privilegiado en el que solo hay elegidos del gol como Mario Alberto Kempes, David Villa, Waldo Machado o Juan Cabillo. El Guaje, por ejemplo, marcó sus 6 primeros goles en cinco jornadas seguidas en la 05/06. Desde la segunda hasta la sexta. Años después, en la 2009/10, repitió esa racha goleadora. El ´Matador´ consiguió siete seguidos en la 76/77 desde la jornada 30 a la 34 contra Hércules, Sevilla, Burgos, Zaragoza y Atlético. Pero por encima de todos están los once goles en seis jornadas consecutivas en la 76/77 del paraguayo Lobo Diarte. El récord es para el máximo goleador de la historia del club: Mundo. El delantero encadenó siete partidos de liga marcando. Sucedió en la 43/44, la temporada de sus 28 goles. Hizo nueve desde la jornada 17 a la 23 ante Sevilla, Granada, Atlético, Castellón, Espanyol, Celta y Oviedo.

Rodrigo ahora también está de récord. Se está superando así mismo. Su mejor registro como profesional hasta ahora databa de la temporada 2013/14. El delantero encadenó tres jornadas consecutivas viendo puerta en el Benfica. Marcó cuatro goles en las jornadas 14, 15 y 16 de la liga portuguesa. Uno ante el Vitória Setúbal, otro frente al Oporto y dos contra el Marítimo. El hispano-brasileño, ya en el Valencia, había marcado en dos jornadas consecutivas antes, pero nunca en cuatro ocasiones como ahora. En su primer año marcó en las jornadas 18 -Celta- y 19 -Almería- y la temporada pasada volvió a marcar en dos partidos consecutivos: en la jornada 9 logró un gol en Mestalla frente al Barcelona y en la siguiente jornada frente al Deportivo.

Rodrigo está de dulce. Este lunes se incorporó a la concentración de la selección Española en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El valencianista posó con su nueva camiseta de la Roja para el departamento de marketing de la RFEF y posteriormente salió a entrenar junto a su ´hermano´ Thiago Alcántara y Gerard Piqué. Fue una primera sesión suave de 45 minutos para los que más carga pudieron asumir y solo 23 para los que jugaron de titulares como Rodrigo. La baja de Morata por lesión -entró Aduriz- le permite ganar galones.