El Valencia CF reacciona y blinda a Ferran Torres

El riesgo de ´clausulazo´ era real. El Valencia CF reaccionado de manera rapidísima y este mismo jueves por la mañana Mateu Alemany ha mantenido una reunión de urgencia con miembros de Leaderbrock, agencia de representación que guía la prometedora carrera de Ferran Torres para asegurar el futuro del futbolista, que a sus diecisiete años está considerado como uno de los grandes valores de la Academia.

Ferran, que se encuentra ahora mismo concentrado con la selección española para disputar el Mundial sub´17 de la India, debutará el próximo sábado ante Brasil en Kochi con su contrato totalmente blindado. El Valencia ha decidido protegerse ante la amenaza de otros clubes ejecutando una condición en su contrato por la que el jugador pasa de tener una cláusula de rescisión de 8 millones a 25, con un contrato de primer equipo que se extiende por un año más, hasta el 30 de junio de 2020.

Varias han sido las claves para que Mateu Alemany decida pasar con toda urgencia a la acción. Primero el interés real y evidente de clubes como el Barcelona y el Real Madrid, dispuestos a poner los 8 millones para llevarse al jugador. El potencial de Ferran es enorme, está entre los mejores del mundo a su edad y todas las grandes secretarías técnicas de Europa lo tienen controlado. La presión en los últimos días ha sido brutal por parte de algunos clubes y su participación en el Mundial lo pone en el escaparate de todo el mundo.

Y tercero, pero no menos importante, la apuesta de Marcelino García, que no ha dudado en dar el visto bueno para que el futbolista pase a formar parte del primer equipo, activando la opción para que su cláusula se eleve de 8 a 25 millones de euros. Ferran, a la vuelta del torneo que se disputa en la India, pasará a tener licencia y dorsal de primer equipo, por lo que no volverá a jugar en el Mestalla si se respetan los términos del acuerdo alcanzao en la mañana de este jueves. Será después del torneo también cuando el club, después de haber activado el blindaje, negocie un nuevo contrato con el futbolista. Ferran apuesta por el Valencia y el Valencia apuesta por Ferran.