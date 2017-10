Ferran Torres: las claves de una apuesta sin precedentes

El Valencia CF ha decidido realizar una apuesta sin precedentes en torno a la figura de Ferran Torres. El riesgo de clausulazo del que ha venido informando SUPER en los últimos días ha llevado a los principales responsables de la entidad a moverse con celeridad y abordar su blindaje como una cuestión de urgencia para evitar que alguno de los clubes de primerísima magnitud que siguen al joven futbolista se lo lleve en caso de que raye al nivel que se le intuye en el Mundial Sub-17 de la India. El extremo, que genera grandes expectativas en la Academia, tenía hasta ayer al mediodía una cláusula de rescisión cifrada en tan solo 8 millones de euros y su contrato expiraba en junio de 2019, una situación atractiva para muchos pretendientes y que hacía que el futbolista fuera a estar expuesto ante los ojos de todo el planeta fútbol durante el torneo internacional, con los peligros que eso conlleva.

Ayer por la mañana Mateu Alemany cogió el toro por los cuernos y se reunió con miembros de Leaderbrock, agencia de representación que guía la prometedora carrera de Ferran Torres, para asegurar el futuro del futbolista, que a sus diecisiete años está considerado como uno de los valores más destacados de la Academia con vistas al futuro.

Dicho y hecho. El director general comunicó al entorno de Ferran que el Valencia ha tomado la decisión de mojarse deportivamente por el futbolista y protegerse ante la amenaza de otros clubes ejecutando su contrato profesional, por lo que pasa de tener una cláusula de 8 millones a una de 25, licencia de primer equipo y un año más de vinculación con el club, hasta el 30 de junio de 2020. A la vuelta del torneo que se disputa en la India el jugador pasará a tener también un rol en el día a día del primer equipo, por lo que no volverá a jugar en el Valencia Mestalla si se respetan los términos del acuerdo alcanzado ayer.

Será después del torneo también cuando el club comience a negociar un nuevo contrato con sus agentes para ajustar los emolumentos del futbolista a su nueva categoría. El jugador ha sido sometido a un asedio en las últimas semanas y algunos de los clubes más importantes de Europa han ejercido una presión brutal sobre él para que abandonara el Valencia pero a día de hoy es feliz y está decidido a corresponder con rendimiento este gesto de confianza.

Estará protegido en la India

Desde Luis Vicente Mateo, director de la Academia, hasta Mateu Alemany existe un criterio claro y la apuesta a todos los niveles en torno al futbolista no tiene precedentes en Paterna. Ferran rompe el molde y el club, para retenerlo, ha decidido potenciarlo deportivamente. Está en segundo año de juvenil pero será uno más en el día a día para Marcelino, que ha desempeñado un papel clave a la hora de impulsar su blindaje con una apuesta deportiva fuerte y decidida Lo ve preparado para la élite y este año lo va a hacer debutar.

El Valencia, si hasta ayer no había afrontado la situación, más allá de alguna declaración de intenciones en privado de Alexanko que tuvo cero trascendencia –y que se produjo al calor del apretón que Marcelino le pegó el 9 de agosto en el partido entre el filial y el Atlético Levante, cuando le dijo aquello de «habrá que hacer algo con el ´7´»–, ayer supo reaccionar con urgencia anticipándose a que debute ante Brasil blindándole su contrato. Ferran estará protegido el sábado cuando se estrene con la Sub-17 en el Mundial. Barça y Madrid, que estaban dispuestos a poner los 8 millones para llevárselo, pueden ir despidiéndose de este joven fenómeno al que el diario The Guardian ha incluido en una lista que recoge a los 60 mejores nacidos en el siglo XXI y que controlan las grandes secretarías técnicas de toda Europa.



Desde prebenjamín en la Academia

Ferran Torres no ha vestido una camiseta que no sea del Valencia. El extremo de Foios ingresó en la cantera en prebenjamines, con solo seis añitos, y desde entonces ha ido progresando hasta a día de hoy, que cautiva a Marcelino. En la 2011/12 el extremo estaba a punto de dar el salto al fútbol 11 y posaba para SUPER junto a los coordinadores de fútbol 8 Miguel Tendillo, Xavi Mocholí y Alfredo Pérez. Lleva once temporadas en el club. Esta debutará en la élite.