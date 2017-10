Simone Zaza, compromiso 100% con el Valencia CF

Simone Zaza es gol, pero también compromiso. El valor desde el cuál Marcelino García Toral ha comenzado a construir el equipo. El italiano no solo es sacrificio dentro del campo. También lo es fuera. Lo demuestra desde que llegó. Se integró desde el primer día con sus nuevos compañeros haciendo buenas migas con el grupo de españoles y se adaptó rápido a la ciudad junto a su novia convirtiéndose casi en embajadores de la ciudad a través de las redes sociales. El gesto de ayer volvió a sorprender en el vestuario. ´Simo´, como así le conocen cariñosamente en la plantilla, ha renunciado al viaje que tenía planeado este fin de semana para quedarse en la ciudad deportiva y luchar en solitario contra la distensión en la rodilla izquierda que sufrió el jueves durante el partido amistoso contra el Eldense. El delantero, que no tenía que regresar a Paterna hasta el lunes por la tarde, ha cancelado los vuelos y ha decidido quedarse en València para trabajar con los fisios e intentar acortar lo que pueda los plazos de recuperación de la lesión. No sabe si llegará en condiciones al partido del próximo domingo 15 contra el Real Betis en el Benito Villamarín. Lo tiene muy difícil. Pero no le importa. Por su cabeza solo pasa volver cuanto antes.

Zaza ha comenzado su proceso de recuperación con fuerza. Atrás queda el susto que el italiano se llevó al chocar con el portero del Eldense. El italiano, que salió de Paterna en muletas encendiendo todas las alarmas del club, salió del hospital con el respiro de haber descartado una rotura y las ganas de ponerse a trabajar en manos de los fisios y el preparador físico. Ni siquiera le ha importado quedarse sin las ´minivacaciones´ que permite el parón liguero de selecciones. El entrenamiento de ayer comenzó una hora antes de lo habitual, 9:30, para que los futbolistas tuvieran tiempo de coger sus vuelos y hacer sus planes personales. Zaza se quedó en tierra por voluntad propia. El tiempo estimado de recuperación es de entre ocho a diez días como mínimo. Es decir, llegaría muy justo al Benito Villamarín en el mejor de los casos. Aún así, todavía es pronto para descartarlo. No lo hace el cuerpo médico -quiere esperar hasta el lunes- y mucho menos el jugador. El objetivo de Simone, si no llega a tiempo contra el Betis, es estar al cien por cien para el partido del próximo 21 de octubre contra el Sevilla en Mestalla.

´Simo´ quiere estar. No está acostumbrado a ver partidos desde la grada. Zaza, de hecho, no se ha perdido ningún partido por lesión desde que debutó con el Valencia el pasado 21 de enero en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. El italiano ha disputado 27 de los últimos 28 partidos de Liga del Valencia. Solo se perdió el Real Madrid-Valencia de la temporada pasada en el Santiago Bernabéu por acumulación de tarjetas amarillas. El resto lo ha jugado todo. Siempre a punto físicamente y a disposición del técnico. El año pasado disputó 21 de los 22 partidos a las órdenes de Voro González. Ese año encadena siete de siete con Marcelino. Fue titular contra Las Palmas (90´), Real Madrid (90´), Atlético (90´), Málaga (76´), Real Sociedad (90´) y Athletic 90´) y su única suplencia fue en el derbi contra el Levante por decisión técnica. El italiano jugó ´solo´ 17 minutos en el Ciutat de València.

Zaza hará posible lo posible para recuperarse cuanto antes. Marcelino y, sobre todo, sus compañeros le esperan con sus brazos abiertos. El jueves le recibieron con una ovación cuando entró en el restaurante de Bétera donde se celebró la comida de equipo. Santi Mina, mientras tanto, se prepara. El técnico le dio 90 minutos en el amistoso contra el Eldense para que cogiera ritmo. Puede llegar su oportunidad.