La España de Ferran y Hugo no puede con Brasil

Cuatro minutos ha tardado Ferran Torres en demostrar a qué ha ido al Mundial de la India. El extremo valencianista, llamado a convertirse en una de las sensaciones de la selección Sub-17, ha respondido de forma rotunda a las altas expectativas que ha generado la apuesta del Valencia —a la vuelta del torneo será jugador del primer equipo— en torno a su figura. Lo hizo desatando su enorme potencial desde los primeros compases, al punto que fue clave para anotar el primer tanto de los de Santi Denia con una gran jugada individual por la derecha. Desborde con velocidad, centro raso con precisión al corazón del área y Moha, en un remate que toca Wesley en última instancia, remacha al fondo de la portería de Brasil.

Asistencia con su sello personal. Ferran Torres haciendo de las suyas desde el primer instante en el Jawaharlal Nehru de Kochi. A lomos de Ferran y de Morey, lateral, España se manifestaba por la derecha como un equipo replegado y saliendo a la contra. Brasil dominaba la posesión pero con Alan desactivado durante el primer tramo de partido sus registros en faceta creativa eran totalmente planos. El atacante retrasaría su posición para entrar en contacto con el balón y eso propició un cambio de velocidad en la Canarinha. En el minuto 17 Álvaro Fernández, guardameta del Málaga, tuvo que intervenir con una mano salvadora para desbaratar un buen disparo raso de Paulinho y tan solo unos instantes después Brenner, desde larga distancia, cargaba un derechazo potentísimo que a punto estuvo de perforar la portería de los nuestros.

Brasil se animaba y en el 25', tras una buena jugada individual de Weverson por la izquierda, se adelantó gracias a un mal rechace de Diego Pampín, que sirvió el balón en bandeja dentro del área pequeña a Lincoln. El delantero del Flamengo no perdonó. Comenzaba a ponerse cuesta arriba el partido. Y no solo por el marcador. A la media hora Mateu Morey, uno de los futbolistas con mayor influencia en el juego colectivo del equipo de Santi Denia, tenía que retirarse totalmente asfixiado. El barcelonista no podía seguir.

El calor y la humedad —de hasta un 73%— comenzaban a pasar factura y la selección española, después de un intento de Ferran en el que dio muestras de su habilidad para sortear contrarios con un buen eslalon hacia adentro, entró en un tramo de desconexión que pagaría muy caro justo antes de que el árbitro señalara el descanso. Brasil aprovechó la zozobra y le dio la vuelta al marcador con un buen disparo de Paulinho, que engarzó una sensacional asistencia de Marco Antonio a la espalda de la defensa.

En el segundo tiempo España dio un paso al frente, volcando cada vez más el juego sobre el área de Brasil. Hugo Guillamón participaba activamente en la salida del balón desde atrás y Ferran acaparó prácticamente todas las acciones de peligro en busca de la remontada. Siempre encarando, desbordando, tratando de romper líneas y armar lío. Los de Santi Denia intentaban hacer año en cada acción y antes de alcanzar la hora de partido la Rojita dispuso de cuatro saques de esquina seguidos. Los brasileños, entre tanto, colgados del larguero hasta que su guardameta los volvió a impulsar con una extraordinaria demostración de reflejos para despejar un zurdazo mordido de Sergio Gómez.

Santi Denia metió a Lara buscando agitar el panorama en ataque. Brasil había perdido a Brenner por un golpe de calor y a falta de 15 minutos para el final Wesley sintió unas molestias en el muslo derecho. Era el momento de intentar descoser al rival a la contra. Ferran Torres lanzó a Abel Ruiz, el propio Lara caracoleaba con picardía buscando en el área de penalti y el madridista Pedro Ruiz, que también calzó el papel de revulsivo, intentó imponer su poderío físico para rematar algún balón. Pese a la humedad, el desgaste y los contratiempos físicos, España compitió a un gran nivel en un partido de máxima exigencia ante una de las favoritas por el título. El martes los nuestros buscarán los tres puntos ante Níger con el sueño de conquistar el primer entorchado mundial.



Ficha técnica:

Brasil: Brazao, Wesley, Vitao, Lucas Halter, Víctor Bobsin, Weverson, Paulinho, Marcos Antonio, Lincoln Alan y Brenner (Víctor 71?).

España: Álvaro Fernández, Mateu Morey (Víctor Perea 34?), Hugo Guillamón, Víctor Chust, Diego Pampín, Moha, Álvaro García, Carlos Beitia, Sergio Gómez (Pedro 72?), Ferran Torres y Abel Ruiz.

Goles: (0-1) Moha, m. 4?; (1-1) Lincoln, 25?; (2-1) Paulinho, 46?.