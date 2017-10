La oferta que el Valencia CF rechazó por Rodrigo Moreno

El Valencia CF estudió el pasado verano una oferta del Manchester City por Rodrigo Moreno. Según ha podido saber SUPER, la propuesta que tuvo sobre la mesa Mateu Alemany no tenía un fijo excesivamente alto, posiblemente por debajo de los 20 millones de euros, aunque si el delantero tenía un buen rendimiento y jugaba un determinado número de partidos con el equipo de Pep Guardiola esa cifra se iba elevando hasta llegar a los 35 millones.

Es una cantidad por encima de lo que el Valencia CF pagó hace tres años al Benfica por un jugador que está ahora en plena explosión, después de varias temporadas con más pena que gloria y una cifra de goles muy por debajo de lo esperado. La decisión, sin embargo, fue no vender. «Rodrigo se queda", dijo en aquel momento Marcelino. El entrenador del Valencia fue tajante, contaba con el delantero y no dudaba de sus capacidades. Ahora es fácil apostar por él una vez ha marcado cinco goles consecutivos, cuatro con el Valencia y el último con la selección española y de muy buena factura, pero el verano pasado, con la plantilla por hacer y la necesidad de dinero líquido que tenía el club de Mestalla, no lo era.

Alemany habló con Marcelino y el técnico no dudó, le dijo que no contemplaba su salida porque estaba convencido de que en su equipo el jugador iba a funcionar. Entre la opinión del entrenador y el hecho de que en el club tampoco se veía del todo claro lo de traspasar al jugador sin la garantía de ingresar el cien por cien, por la cuestión de los objetivos, no se habló más del asunto. La palabra de Marcelino fue más que suficiente para que el club rechazara la oferta por el delantero. Unos meses después, el tiempo ha dado la razón al entrenador valencianista y a sus órdenes Rodrigo, que también ha apostado siempre por continuar y triunfar en el Valencia CF, se ha convertido en uno de los delanteros de moda del fútbol español.

Y ahí está el gol que el pasado viernes marcó con la selección española y que sirvió para abrir la victoria ante Albania y con ello cerrar la clasificación matemática para el Mundial de Rusia 2018 del combinado que entrena Julen Lopetegui. España ganó 3-0 y la buena actuación de Rodrigo hace que ahora esté en todas las quinielas para formar parte del grupo de futbolistas que vaya a la cita del verano próximo, si bien, tendrá la competencia de jugadores como Diego Costa, Morata o incluso David Villa.