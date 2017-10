¿Qué planes tiene el Valencia CF con Rodrigo?

El Valencia CF y Rodrigo Moreno buscarán el mejor momento para entenderse y tratar la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio de 2019. El delantero ha encontrado por fin el punto con Marcelino García Toral y se encuentra quizá en el mejor momento de su carrera deportiva, titular, marcando goles con el Valencia y la selección y con muchas opciones de jugar el Mundial de Rusia con España.

Si su evolución sigue así, el club de Mestalla se va a encontrar con un filón inesperado al que tiene que atar lo antes posible, por su puesto antes de que entre en su último año. Su padre y agente, Adalberto Moreno, decidió en verano que el jugador se quedaba y su intención es que Rodrigo se centre ahora exclusivamente en el fútbol, por lo que es partidario de esperar un tiempo antes de empezar las negociaciones. Entiende que todavía no es el momento idóneo para sentarse.

El Valencia CF, en cambio, sabe que no puede demorarlo más allá de enero porque quien tiene la sartén por el mango ahora en la renovación de Rodrigo es el propio jugador y más con el escaparate mundial que supone ser ahora el delantero centro de la selección española.

Ahora mismo Valencia y Rodrigo no tienen las mismas urgencias a la hora renovar. Está claro que hay más prisas en el club. Eso sí, eso no quiere decir que haya tensión entre las dos partes. Todo lo contrario. La realidad es que ha habido gestos por las dos partes. El club ha apostado fuerte por Rodrigo en un momento complicado, cuando el jugador venía de una lesión importante que le impidió jugar casi toda la segunda vuelta del campeonato la temporada pasada. Y sobre todo cuando en sus primeras temporadas en el Valencia no ha estado a la altura de las expectativas en cuanto a rendimiento y goles.

El futbolista, por su parte, también ha querido quedarse y no ha forzado lo más mínimo para salir cuando ha tenido propuestas económicamente muy fuertes para él. Este verano, por ejemplo, las tuvo de la Superliga china y de la Premier League.

Tal y como desvelaba el domingo Superdeporte, el Director General Mateu Alemany tuvo sobre la mesa una oferta del Manchester City que no tenía un fijo excesivamente alto, posiblemente por debajo de los 20 millones de euros, aunque si el delantero tenía un buen rendimiento y jugaba un determinado número de partidos con el equipo de Pep Guardiola esa cifra se iba elevando hasta llegar a los 35 millones.