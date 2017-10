Jaume conoce a su ídolo

Cuando Jaume Doménech tenía ocho años y jugaba con sus amigos en el colegio ya se colocaba bajo los palos, sabía que era su camino, como el de su ídolo, Andrés Palop, cuando veía jugar a su hermano mayor.





Emocionado por el momento, el portero del Valencia CF recibió en la ciudad deportiva de Paterna a Andrés para conversar de forma distendida y dejar bien claro que ser portero es una experiencia diferente. Un encuentro que organizó el club.



Está es la entrevista completa:

¿Los porteros también disfrutan?

Palop: Muchísimo, son sensaciones diferentes.

Jaume: Ese momento, esa adrenalina de salvar un gol, de ser determinante en un partido€ ese subidón no lo cambio por nada. Pero tú también has marcado un gol.

P: Me gustaría que los porteros vivieran también la sensación de marcar un gol, es totalmente diferente, porque nosotros conocemos salvar una situación, parar un penalti que es una situación límite, pero es una alegría controlada porque sabes que el juego sigue y no puedes parar a pensar mucho más. Ellos marcan, lo pueden celebrar, se para el partido, y al sucederme a mí disfruté de una sensación que no había vivido nunca. No me cambiaría por un jugador de campo por muchos goles que meta.

J: Yo tampoco.

P: Es muy chulo, nos tratan como si estuviéramos un poco más locos o especiales, pero es vivir al límite, como el que se tira desde un avión en paracaídas, él lo disfruta y a nosotros nos pasa igual.

J: Esa soledad de analizar el partido tu solo, que no tienes a ese compañero tan cerca como ellos me gusta, de aislamiento, me hace sentir cómodo.

P: Ahí somos los que lo sentimos, a lo mejor la gente no lo puede entender.

¿Por qué es una posición tan especial?

J: Siempre estamos en el punto de mira, porque si te marcan un gol se mira al portero y se preguntan qué más podría haber hecho el portero.

P: Estamos observados a cada milímetro, y ahora con tantas cámaras más. Somos especiales y tenemos que revalorizar ese puesto también y queremos que se mire de otra forma, que no se analice desde el fallo. Mi ídolo era Arconada y no podía soportar que un hombre había parado tanto y siempre se le recordara por ese error (Eurocopa de 1984), si la selección estuvo en esa final de la Eurocopa fue por él. Superar esos errores nos hace especiales, no podemos esperar que el error nos afecte más allá del siguiente segundo.

¿Y qué le vio Jaume a para que fuera tu ídolo?

J: La primera vez que te vi jugar te chutaron desde todos los lados y te veía con una personalidad diferente. Empecé a seguirte y me hace gracia cuando gente de fuera me decía que me parecía a Palop por la forma de moverme. En ese sentido yo intentaba fijarme en ti, y trataba de hacerlo igual, también somos de una estatura similar, me gustaba tu forma de parar y algunas cosas he intentado coger de ti, aunque cada uno es diferente.

P: Fue una época buena, como la del Valencia CF de las ligas aunque no tenía un gran protagonismo.

J: Pero cada vez que salías estabas muy fuerte.

P: Entrenas con mucha intensidad, llegabas de un filial y verte en un equipo de la identidad del Valencia CF te hace esforzarte aún más, que las adversidades que te vienen has de pensar que son temporales pero el trabajo no te puede faltar. A mí también me han dicho que Jaume se parece a mí, y siempre digo que ojalá pueda vivir lo que vivo yo.

J: Sería genial, ¡madre mía! Además tengo información porque le pregunto a Otxotorena y le digo, ¿qué haría Palop en esta situación? Hay situaciones difíciles en las que juegas más o menos, y no hay que dejar de mejorar. A veces es difícil creer en eso, pero yo creo en mejorar día a día y también ver cómo tú has superado esas adversidades y cómo te has hecho grande, también es un objetivo. Cuando no juegas puedes mejorar.

P: Al final el trabajo que haces igual no se ve fuera si no juegas pero has de estar plenamente convencido de que eso va a salir. Si bajas el nivel o te despreocupas, si no te cuidas, si ves que ya que estás arriba te acomodas€ eso te va a llevar a que los años de fútbol, incluso teniendo éxito, se acorten y acaben de un día para otro. Es importante que sigas así porque va a salir hiciste un buen partido en Anoeta, la sensación de ganar fuera, y eso al final es la recompensa. Nos gusta ver a porteros de la casa y con tu humildad defendiendo la portería del Valencia CF independientemente que tu compañero Neto está haciendo también un gran trabajo y hay que respetarle.

¿Es difícil dos porteros valencianos llegar al primer equipo y jugar?

P: La vida de Jaume y mía es bastante paralela, él no tuvo una cesión fuera pero está siendo muy paralela. Esos momentos difíciles son los que te hacen especiales y te ayudan a crecer, y cuando estás dentro a valorarlo. Cuando estaba dentro me decía a mí mismo, de aquí no me saca nadie. Y eso le pasará a él, cuando tenga esa continuidad se afianzará. Me gustaría tener un portero canterano en el Valencia CF, todo es cuestión de confianza y cuando Jaume la tenga demostrará las cualidades que tiene.

J: Al final sabemos que el Valencia CF es un club muy exigente, pero me centro en trabajar duro cada día para cuando tenga la oportunidad estar al nivel de lo que este equipo necesita y rendir como toca.

P: Es que el nivel del Valencia CF es muy grande, tiene una historia muy grande. Jaume denota que es un chico que no va a bajar nunca la guardia y eso es diferente. Él lo va a valorar y seguramente con ese trabajo tendrá su recompensa, eso que no desaparezca de tu mente.

J: Es que soy obsesivo con eso, tengo que sentirme que las he parado todas, si no, no me voy satisfecho a casa. Esa es mi manera de vivir, venir a diario y sentirme fuerte, parando, con respuesta para las acciones, esa es la manera de superar esas situaciones. Hablo horas con Otxotorena y refuerza mucho la mente y te preparara para lo que viene.

P: Sin duda, la mente lo es todo. Para mí el 80% es la mente, si el trabajo mental es bueno te ayuda en todo. Puedes estar físicamente como un toro pero si mentalmente tienes dudas no llegas. Si físicamente estás bien y mentalmente también te sientes poderoso y piensas que ese día no entra nada en tu portería, ya pueden tirar lo que quieran, como el partido con el Valencia CF contra el Arsenal, por ejemplo. Esos días se disfruta.

J: Te tiras sin pensarlo, te sale innato.

P: Pero es de lo que has trabajado en el día a día, al final te coge esos días buenos y también el equilibrio es importante, no tener un pico importante y luego dos o tres partidos malos, igual eres de 7 pero es cada domingo.

J: En el primer año con el primer equipo esa sensación la tuve en dos o tres partidos, recuerdo uno contra el Olympique de Lyon, ante el Eibar, o en el día de mi debut en Gijón ante el Sporting. Nos llegaron mucho y a medida que iba parando, eran unas emociones que me llegaban que me hacían sentirte espléndido, pero esa situación también lo sentí.

¿Qué significa ser del Valencia CF hacer un partidazo en Mestalla?

J: Cada vez que piso Mestalla se me ponen los pelos de punta, es una sensación€ me entran escalofríos, cuando juegas estás metido y estás enchufado, pero ese momento en el que saltas al campo es una sensación única que me encanta vivirla.

P: Sentía que defendía mi casa, mi familia, sabía que en la grada estaba mi familia, mis hermanos, y si le pasaba algo al Valencia CF ellos se sienten mal y pensaba que yo tenía mucho que ver y defenderlo a muerte para que se sintieran bien. Son sensaciones que vas pensando, lo vas teniendo y te hace motivarte y que defiendas esa portería al 200 por cien. Ves a gente de tu pueblo saludándote y matas por ellos para que se vayan contentos.

J: Es como vida o muerte.

P: Eso lo sentimos los que somos de la casa, son sensaciones indescriptibles.

J: Siento lo mismo, ver a la gente de tu barrio contenta a verlos amargados o tristes. Cuando juego siento esa responsabilidad, tengo que conseguirlo por toda esa gente.

P: Es bonito sentirlo y verlo. Me acuerdo de mucha gente del pueblo, vas recto a la portería y les veías. Son cosas extraordinarias.

¿No se conocían?

J: Jugué contra él cuando era e entrenador del Alcoyano y yo estaba en el filial, iba al partido con la idea de hablar con él, pero perdimos 2-1 y cometí un error en un gol, y me dio vergüenza ir a saludarlo. Te tengo ahí arriba, quería hacer un buen partido y me pasó eso.

P: Desde que estabas en el Huracán, darle la vuelta a eso, venir al Valencia CF, hay que darle un valor extraordinario a lo que has hecho. Yo quizá estaría saludando a la gente.

J: Nos dimos la mano, sí.

¿Qué consejo le daría?

P: Que siga siendo como es y tenga esa constancia. La base es la constancia y cualquier persona que te de un consejo asimílalo, porque te ayudará a conseguir tu objetivo. Seguro que vas a disfrutar de muchos años siendo el portero del Valencia CF.

J: Mi mentalidad es trabajar duro y prepararme para estar muchos años aquí, la gente no entiende lo que me ha costado estar aquí, el Valencia CF es uno de los grandes equipos de Europa, y peleo para estar aquí diez años más. Peleo cada día para jugar, quiero jugar, pero quiero ser importante en el Valencia CF.

P: Es que es el Valencia CF, no estamos hablando de cualquier equipo. Yo estuve seis años de suplente aquí y aguantar esto es muy complicado, tener esa ilusión de defender este club, tú crees, el fútbol no se sabe dónde vas a parar. Pero el objetivo no se va de la mente y va a ser lucharlo y competirlo desde las formas, y cuando lo consigas que sepas que me alegraré por él.