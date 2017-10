Mensaje de Mario Kempes a Leo Messi

Leo Messi es el protagonista en el mundo del fútbol mundial este miércoles después de lograr los tres goles que dieron la victoria a Argentina en Ecuador y lo más importante, lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 a la selección albiceleste.

El futbolista estaba siendo muy discutido en su país después del empate a cero ante Perú en la Bombonera de Buenos Aires que dejaba a la albiceleste con un pie fuera del Mundial, por ello, el ex jugador del Valencia CF y de la selección argentina, Mario Kempes, le mandó estas palabras: "Leo Messi, me haces sentir orgulloso de verte con la 10 de Argentina. Que no te quede duda. ¡Vamos Argentina!".