El Confidencial dice que Parejo cambió de agente para fichar por el Barça

Dani Parejo cambió de representante el pasado verano porque "su plan era fichar por el Barça". Así de claro lo afirma El Confidencial en una información de la que conviene destacar que lleva la firma de Alonso Castilla y que parece telegrafiada por los anteriores agentes del jugador del Valencia CF, dolidos, obviamente por la pérdida de Dani Parejo como cliente.

Eso sí, la información que publica Alonso Castilla encaja con lo que ha venido publicando SUPER sobre el caso Parejo. Por partes. Que Dani Parejo es feliz en el Valencia y que está centrado en fútbol es una realidad incontestable en estos momentos, a principios del mes de octubre de 2017, pero la situación era muy diferente poco antes de que comenzara el verano. Tan diferente, que el jugador de Coslada valoraba seriamente abandonar el Valencia. Él mismo lo dijo en una entrevista que concedió a Bein Sports: "Tuve una charla con el míster en su día, le dije que el mercado duraba hasta el 31 de agosto. Él me pregunto, ¿vas a salir? Mi respuesta fue que a principio de verano mi intención era salir, había pasado dos años complicados en el Valencia. En el primer entrenamiento que vino noté algo distinto, ya no solo en él, sino en todo el cuerpo técnico, y me llamó mucho la atención y dije: 'yo no puedo perderme un año de mi carrera sin estar con este entrenador'". Queda claro por lo tanto que Parejo quería salir del Valencia y que solo la presencia de Marcelino lo evitó.

Estas palabras las dijo Parejo en el mes de septiembre una vez había comenzado la liga, pero semanas antes, en los días finales de mercado con el Barcelona en plena crisis de fichajes ante la salida de Neymar y la necesidad de fichar centrocampistas, el Diario Sport volvió a la carga con el interés del FC Barcelona en él. Días antes, fuentes solventes del club catalán ya habían informado a este diario que "el Barça no quiere fichar a Parejo", que es una forma de decir que lo que en su momento estaba saliendo en prensa no era más que un ofrecimiento al club catalán.

Y aquí es donde entra en juego la información a la que se refiere El Confidencial y el significativo hecho que ya anunció SUPER en su momento, de que Parejo había cambiado de agente. ¿Quién era el agente de Parejo y con qué nuevo agente se fue? Aquí tenemos una de las claves. Parejo rompió con la empresa Bahía, una de las más potentes del mercado español, y se fue con Arturo Canales, que es el representante de Gerard Piqué. Al respecto, esto escribe El Confidencial: "Su plan –el de Parejo- era fichar por el Barcelona. Por eso cambió de representante de un día para otro, porque el nuevo le garantizó el viaje a Cataluña. Le transmitió que tenía —tiene— entrada directa en el club blaugrana". Evidentemente, ser el representante de Piqué supone "tener entrada directa en el club azulgrana".

Al respecto, conviene tener en cuenta que Bahía era, a efectos legales, al empresa que representaba a Parejo hasta que terminara el pasado mes de agosto y que Arturo Canales tomaba el relevo en septiembre y que, caprichos del fútbol español, el viernes uno de septiembre el mercado todavía estaba abierta. Otro dato a tener en cuenta es que la ley marca que los futbolistas y han de renovar su acuerdo de representación con su agente cada dos años.

La conclusión fue que en los días finales del pasado mercado de verano, dos agentes diferentes, Bahia y Arturo Canales, presionaron al Barcelona, y hasta llamaron al presidente Bartomeu para que fichara a Dani Parejo, sabedores de que Valverde es un enamorado del jugador del Valencia y que ese ´amor´ es recíproco ya que el propio Parejo dice que sus dos entrenadores favoritos son Valverde y Marcelino, y sabedores también de que el conjunto catalán tenía dinero fresco por la venta de Neymar y la necesidad de fichar un centrocampista ante la negativa del Liverpool de traspasar al brasileño Coutinho. Los dos querían hacer la operación mientras el jugador parecía encantado en club de Mestalla. ¿Y qué decía el futbolista de todo esto?

Fuentes del entorno de Parejo contaron a SUPER esos días que el padre del futbolista madrileño habló con él y le dijo que no podía marcharse del conjunto de Mestalla en los días finales de mercado pagando los 50 millones de euros de su cláusula, "eso al Valencia no se le hace". Este periódico intentó contrastar la información con el propio Parejo pero no obtuvo respuesta, algo que por otra parte no se debe tomar como significativo ni en un sentido ni en el contrario ya que está en su derecho a no responder. Sea como sea, la realidad es que el mercado da muchas vueltas y tiene puntos y momentos imprevisibles, y que Dani es ahora un futbolista vital en los planes del Valencia, hasta el punto, que algunas voces ya hablan de la necesidad de blindarle el contrato, que termina en 2020.