El extécnico del Valencia CF, Juan Antonio Pizzi, abandona la selección de Chile. "Se cerró un ciclo", confesó el argentino después de que su equipo se haya quedado fuera del Mundial de Rusia 2018 tras caer goleado (3-0) en su visita a Brasil en la jornada de la eliminatoria sudamericana.

"Asumo como máximo responsable. Soy el entrenador, elegí a los jugadores. Asumo la responsabilidad. ¿Mi futuro? Mi contrato finaliza en esta situación y me parece que es una decisión de los directores, hay que evaluar qué es lo que pretenden para la selección y en base a eso elegir lo que a nivel personal me pertenece. Me descarto de seguir", aseguró Pizzi en rueda de prensa.

Pizzi, que el año pasado fue campeón de la Copa América Centenario con la 'Roja', no logró mantener el rendimiento del equipo en el camino a Rusia y tres derrotas en los últimos cuatro encuentros sellaron su salida.