Portugal tiene plaza en Rusia, Guedes todavía debe sellar su billete

Portugal no dejó lugar para las dudas ante Suiza y estará en el Mundial de Rusia. La campeona de Europa acudirá a la gran cita con la esperanza de hacer algo grande también. Gonçalo Guedes no tuvo minutos, como sucedió el sábado ante Andorra, pero está dentro del grupo de futbolistas que cuenta para Fernando Santos. No es poco. Un puñado de partidos como protagonista en el Valencia le han servido al extremo para recuperar posiciones. Su versatilidad en ataque es un plus –puede jugar por izquierda, por derecha y como delantero– y puede adaptarse a distintos sistemas, una garantía que le ha reconocido el seleccionador. Ahora tiene que insistir y mantenerse. El camino: triunfar en el Valencia.

Portugal mostró pocas fisuras, aunque hubo una fase de calma tensa durante prácticamente toda la primera mitad. Hasta que llegó el autogol de Djourou, que no acertó a despejar un centro de Eliseu tras la salida fallida de Sommer y bajo la presión de Joao Mário. Shaqiri –sobre todo– y Seferovic insistieron siempre, pero encontraron la respuesta de Rui Patrício.

La conexión entre los Silva

Portugal fue de menos a más, con su estilo sobrio y relampagueante. El 2-0 definitivo llegó vía André Silva (Milan) después de un buen pase en profundidad de Joao Moutinho y la entrada por la derecha de Bernardo Silva, otra de las joyas que Peter Lim tenía en agenda para traer de la cantera del Benfica al Valencia. Ahora juega en el Manchester City de Guardiola, tras triunfar y ser campeón de Francia con el Mónaco. Bernardo Silva fue el mejor en el partido clave para Portugal. El pequeño artista creó y desequilibró; es la pieza nueva (indiscutible) dentro de la estructura del equipo que en 2016 fue campeón de Europa en Francia. También lo es André Silva, aunque con otro rol... juega como socio de Cristiano, el papel que correspondía a Luís Nani. No lo tiene fácil el atacante cedido al Lazio y menos todavía con futbolistas como Gonçalo Guedes creciendo a toda velocidad.





No será sencillo estar en Rusia

Fernando Santos tiene clara la base, manda el grupo que fue campeón de Europa en 2016, pero hay espacio para los meritorios. Experiencia, jugadores en plena explosión y talento joven. En el último grupo está Guedes que tendrá como competidores a Quaresma, Bruma, Gelson Martins o Nani. Al menos dos tienen que caer. En el lateral derecho también hay 'movida', Cédric Soares y Nelson Semedo son otro nivel... mucho tiene que jugar Joao Cancelo. Y está Ricardo Pereira (Oporto).



LA FICHA (2-0)

€Portugal Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Eliseu (Antunes, 68´), Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mário (Danilo Pereira, 90´), Cristiano Ronaldo y André Silva (André Gomes, 75´).



€Suiza Sommer, Lichtsteiner, Schär, Djourou, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Freuler (Denis Zakaria, 46´), Shaqiri, Dzemaili (Zuber, 66´), Mehmedi (Breel Embolo, 66´) y Seferovic.



GOLES 1-0 Djourou (p.p.), m. 41; 2-0 André Silva, m. 57. a Cüneyt Çak?r (TUR). ta Al local Eliseu; y a los visitantes Freuler y Denis Zakaria. t Estadio de La Luz, 64.500 espectadores.