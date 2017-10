Santi Denia: "Marcelino le va a enseñar de verdad a Ferran lo que es el máximo nivel"

¿El equipo recupera sensaciones ganando a Níger tras la derrota ante Brasil?

Está claro, después de perder contra Brasil hemos intentado mejorar en todos los aspectos y en todos los sentidos. Teníamos poco tiempo para preparar el partido ante Níger pero creo que lo hemos conseguido, por eso sumamos esos tres puntos tan importantes para nosotros. Nos ha venido muy bien en términos de confianza. Ahora toca volver a trabajar para seguir mejorando cosas y poder aspirar a algo más.

El marcador, con la goleada, quizá no refleja la dificultad de ganarle a una selección tan física y en un contexto en el que si pierdes estas fuera del Mundial.

Tiene mucho mérito la victoria ante Níger. Yo no sé si la gente por la televisión lo podrá apreciar pero el tema de la humedad y el calor es algo increíble, de verdad. No sé si hay algo en nuestro país que sea comparable, creo que no. Estamos intentando adaptarnos lo máximo posible, estamos tomando medidas con nuestros médicos, especialmente en el tema de la hidratación. Y por otra parte, el rival. Hablar de Níger es hablar de una selección que no llega a la final del campeonato africano porque pierde ante Ghana, una selección muy potente. Son muy físicos, muy ofensivos y te exigen hacer las cosas bien. Si quieres jugar tienes sacar el balón desde atrás muy bien jugado, si no te crean mucho peligro.

Las temperaturas superan los 30 grados y la humedad llega a ser del 75%. Desde la televisión parece un ambiente muy agobiante.

Hasta en el banquillo estás sudando constantemente. La gente en el campo sufre mucho, no estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad. Sudas solo de estar parado... Imagínate dentro del terreno de juego. Estamos muy sensibilizados con esta circunstancia, medimos el peso que se pierde, tenemos unas rutinas de rehidratación, está siendo una de las cosas en la que más atención hemos puesto desde que llegamos. Los jugadores tienen que parar beber varias veces por partido. El cuerpo médico está muy encima del equipo, han traído productos para acelerar esa adaptación. Es verdad que cuando llevas un poco más de tiempo el cuerpo ya se va adaptando a la humedad pero los primeros días es casi imposible realizar hasta entrenamientos cortos. Nos vamos adaptando y parece que este tipo de medidas están dando resultado.

¿Sorprende que se dispute un Mundial en la India?

No, para nada. Casi siempre FIFA ha llevado este tipo de competición Sub-17 a países en los que quieren potenciar el fútbol para que se convierta en el principal deporte. Yo estoy hasta de acuerdo con que sea así. Esta vez toca en India, un país... Bueno un país que es como un continente dentro de un país, y creo que no es tan malo. Las condiciones son las que son. La humedad y el calor son para todos y tendremos de adaptarnos. No puede ser una excusa. Para los jugadores es una experiencia espectacular ver otra cultura, ver lo privilegiados que son de vivir en una nación como la que tenemos, además de por el crecimiento deportivo que supone para ellos.

Cuando se pierde el que asume toda la responsabilidad es el entrenador, los técnicos somos los que elegimos y cuando sufres una derrota como la de Brasil te expones a la crítica. No hay más. ¿Que no queríamos el mando? Yo te aseguro que me gustaría tener los 90 minutos el balón, te lo puedo asegurar, pero Brasil es una gran selección, campeona en Sudamérica y hay que hacer las cosas muy bien para ganar el partido. Nos costó un poco en la primera parte, son una de las favoritas, pero creo que no nos merecimos perder. Esta selección española tiene corazón y tiene juego. Este equipo tiene personalidad para poder hacerlo. Yo confío ciegamente en estos chicos, han sido campeones de Europa, han sabido sobreponerse a situaciones difíciles.

Este grupo ganó el Europeo demostrando que sabe competir al límite, sacando partidos por encima de cualquier circunstancia. Tras la derrota de la primera jornada la selección volvió a encontrarse en ese escenario.

Sí, es verdad, este equipo sabe competir al límite. Esta generación se ha dado cuenta de que todo cuesta mucho. Nos costó clasificarnos para el Europeo en un partido casi a vida o muerte contra Portugal y en Croacia cada partido fueron finales, desde el primero ante Turquía hasta la final contra Inglaterra. Remontadas, tandas de penaltis... Los jugadores saben que tienen que sumar detalles para ganar. Tienen, talento y tienen un carácter y una personalidad buena como grupo, son gente que quiere tener el balón y que tiene velocidad. Tenemos que seguir mejorando para hacer un buen partido a Corea del Norte. Sabemos que hay que ir paso a paso, primero hay que conseguir la clasificación para octavos pero queremos ser campeones del mundo.

Abel Ruiz, de Almussafes, lanzó al equipo con sus goles ante Níger en un momento de máxima tensión.

Abel es un referente, es el capitán de este equipo. Lleva dos años con nosotros, ha venido a dos Europeos. Teniendo un año menos ya era el delantero titular en la generación anterior y ahora también. Tiene que seguir trabajando y mejorando pero está claro que es un referente para sus compañeros. Yo lo conozco desde la sub12 cuando disputó con la selección valenciana el campeonato de España. Puede llegar a ser un gran jugador. Al Mundial ha llegado con algún problemilla en el tobillo pero con tratamiento y conforme vaya pasando el campeonato todavía va a ir a más, seguro. Si él trabaja y ayuda a sus compañeros todos le van a seguir.

Ferran Torres está siendo una de las sensaciones en la India. El Valencia ha decidido activarle el contrato de primer equipo. Una apuesta fuerte y decidida. ¿Cómo lo valora?

Ferran Torres es un jugador especial. Siendo juvenil de segundo año ya está en el Mestalla y está quemando etapas muy rápido. Apostar por Ferran es hacer una apuesta segura pero hay que cuidarlo. Si se va a apostar por él hay que elegir los momentos para meterlo, hay que cuidar todas las situaciones que puedan darse porque es un jugador joven, aunque tiene una personalidad y una cabeza muy buenas. Hay que cuidarlo, en definitiva. Yo estoy a favor de que se apueste por Ferran, creo que el Valencia hace bien, y también por Hugo Guillamón, que es otro jugador tremendo de la cantera de Paterna. Marcelino le va a enseñar de verdad a Ferran lo que es el máximo nivel competitivo y estaremos ante otra joya de la cantera del Valencia que llega al primer equipo como hay tantos ahora mismo en la élite.

¿Qué cualidades destaca y qué trayectoria le adivina?

El potencial que tiene es tremendo como jugador de banda, él marcará su propio techo. Tiene todas las condiciones y características para conseguir estar en primera línea. Velocidad, potencia... Técnicamente es muy completo, se asocia bien a nivel combinativo, pero lo que tiene sobre todo es el uno contra uno y esa velocidad y potencia que tanto se demandan en el fútbol actual. Esas son sus condiciones y cada vez está entendiendo más y mejor el juego, cuando tiene que venir en apoyo, cuando tiene que ir en ruptura, cuando se tiene que abrir, cuando se tiene que cerrar... Está claro que esa es una formación que está recibiendo en el Valencia y está respondiendo muy bien. Para nosotros es uno de los pilares del equipo.

Ha destacado antes a Hugo Guillamón, siempre titular y ofreciendo un buen nivel en partidos de altísimo nivel competitivo.

Hugo es otro de los referentes en el equipo, está yendo a más. Es un futbolista muy inteligente, cada corrección o cada indicación que le hacemos los técnicos la asume bien, es una esponja y eso le hace ir creciendo cada vez más como central. Tiene unas condiciones para la salida de balón que hay muy pocos centrales en España que la tengan y esa es una virtud que nosotros valoramos mucho. Defensivamente tiene un buen juego aéreo, se perfila muy bien para defender los centros laterales, domina los dos perfiles y tiene un potencial tremendo. Debe ser una apuesta de futuro, es un gran jugador en una posición muy complicada.

¿Cómo valora la apuesta que está haciendo el Valencia a nivel de cantera en los últimos años?

El Valencia está trabajando muy bien. Se han debido de dar cuenta de que les va a salir barato todo lo que inviertan en cantera. Pon ahora un precio en el mercado a Gayà, a Soler, a Lato, a Sivera, a Ferran, a Hugo... El aficionado, además, valora mucho que vayan saliendo jugadores de abajo, que conozcan el club de primera mano y que tengan un sentimiento de pertenencia. Están realizando un gran trabajo en la formación y promoción de jugadores de nivel, nuestro fútbol tiene muy buena salud, hay que felicitarlos y apoyarlos.