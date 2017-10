El Valencia coloniza Kenia

Masái Mara es una reserva natural nacional situada al sudoeste de Kenia, en el condado de Narok. Se llama así porque la tribu masái habita dicha zona y por el río Mara que lo cruza. Es famoso por su fauna excepcional. Hasta allí viajaron Juan Carlos Hidalgo y Pablo Martí. Estos dos valencianistas emprendieron esta aventura y lo hicieron acompañados por la elástica del Valencia CF. Kenia es ya valencianista gracias a su iniciativa y a la colaboración de la Fundación del Valencia CF, que colaboró con ellos entregándoles camisetas y balones para que pudieran repartirlos entre los niños de las tribus masáis.

"Nosotros decíamos que veníamos de España y nos contestaban hablándonos de Messi o Cristiano Ronaldo... y nosotros sacábamos nuestra Senyera bien orgullosos", relata Juan Carlos, promotor de esta aventura que ha contado con la subvención de su empresa para poder llevarla a cabo. "La verdad es que ha ido una experiencia muy bonita. Todo el viaje ha sido emocionante ya que poca gente hablaba del Valencia y después de unos días ya eramos los valencianos amigos de David Villa o Rafa Benítez, que conocían por la Premier League, que se sigue más allí", explica orgulloso de haber colonizado Kenia.

Empezaron siendo unos grandes desconocidos con una camiseta que no conocía, pero acabaron inculcando un gran cariño por el Valencia CF y aprendieron incluso a decir ´Amunt Valencia´. Toda una experiencia, que nunca habían imaginado cuando decidieron emprenderla y días antes contactaron con la Fundación para ver si podían ayudarles. Fue algo que pensaron sin más, ya con el viaje organizado. A través de un conocido en la Fundación, contaron su historia, y estos les ofrecieron su ayuda con camisetas y balones.

"Sin duda lo más emocionante del viaje, a la vez que un poco de suspense por no saber muy bien donde nos metíamos, fue lo del cole con los niños en las favelas. Aunque no paso nada todo lo contrario la gente es súper amable y educada a pesar de vivir allí", señala Juan Carlos, que ademas de ir a conocer Kenia "me apetecía hacer este gesto para ayudar a los niños y llevar nuestro Valencia hasta allí para que lo conozcan". La Fundación del Valencia, en cuanto conoció esta iniciativa no dudó en colaborar en todo lo que les fue posible para poder llevar material deportivo como balones y camisetas.

El colegio de Naerobi fue uno de los puntos donde hicieron una pequeña parada para estar con los niños y repartir sus obsequios, así como también las favelas de Kibera en Nairobi. Una gran aventura, cuenta Juan Carlos que en su paso por las favelas, además del guía con el que realizaron todo el viaje por Kenia, tuvieron que echar mano de otro para que les ayudara a garantizar su seguridad. Son zonas económicamente muy pobres y tanto Juan Carlos Hidalgo como su amigo Pablo Martín disfrutaron viendo cómo un balón o una camiseta de su equipo, el Valencia CF, sacaba una sonrisa a los más pequeños.

La experiencia, confiesan, fue inolvidable, pero ya están pensando en un nuevo destino para volver a repetir esta iniciativa, sin ánimo de lucro, para hacer felices a los más pequeños y expandir su sentimiento valencianista por el mundo con la ayuda de la Fundación del Valencia CF. ¿Próxima parada?