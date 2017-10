Lato no entrena por una sobrecarga

Lato no entrena por una sobrecarga F. CALABUIG

Toni Lato ha sido la única ausencia en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna. El lateral izquierdo arrastra una leve sobrecarga muscular y el cuerpo técnico y médico ha preferido por precaución que hiciera trabajo regenerativo en el gimnasio con los fisios.

El de la Pobla de Vallbona se incorporó a los entrenamientos el pasado miércoles después de estar más de una semana concentrado con la selección española sub' 21 junto al también valencianista Carlos Soler. La presencia de Lato en el Benito Villamarín ahora mismo no está asegurada al cien por cien. Marcelino tiene claro que no arriesgará a Lato, y más con la Copa del Rey a la vista, porque José Luis Gayà lleva dos semanas preparando el partido en Paterna y apunta a la titularidad contra el Real Betis.

El resto de futbolistas de la plantilla se ejercitaron sin problemas. Incluidos el resto de internacionales y un Rúben Vezo que sigue su puesta a punto después de mes y medio de lesión. El ex del Valencia Amedeo Carboni siguió la sesión de trabajo desde la banda.