Marcelino: "Quiero ganar, es posible que se parezca al partido de Anoeta"

Dos estilos enfrentados con Quique Setién. ¿Cómo ha preparado el partido?

Preparamos el partido como cualquier otro, no hay distinción, el objetivo es ganar, contrarrestar al rival, en sus puntos fuertes, evitar que los pongan en práctica y aprovecharnos de sus posibles debilidades que todos los equipos tenemos.

Sin Javi García. ¿Cómo valora la baja?

Todos tenemos bajas y no considero que para un equipo como el Betis o el Valencia, un jugador sea fundamental para decantar un resultado a favor o en contra.

Cuatro amarillas de Parejo.

Son circunstancias que conlleva la competición, estoy satisfecho con el rendimiento de Dani en estos siete partidos, es muy importante para nosotros, el hecho de que lleve cuatro tarjetas no es un condicionante para nada, cuando tenga cinco descansará y pondremos a otros compañeros y acumulará tarjetas y partidos hasta que vuelva a descansar si es que pasa.

¿Rechazó una oferta de 35 millones de euros por Rodrigo?

No tengo ni idea. Yo puedo decir que en ningún caso lo paré porque no me consta, no tengo nada que decir.

Cómo ganar a Setién.

En el fútbol no hay una fórmula mágica que te permita ganar, cada entrenador tiene una propuesta, hay puntos comunes con Quique y otros que se diferencian, no es de todo opuesta, es verdad que utilizan más posesión, pero en zona de ataque es rápido y hace contragolpes como nosotros. Nosotros convencemos a los jugadores de que hay que jugar con un estilo para sacar resultados.

¿Espera un partido loco como Anoeta?

Quiero ganar, es posible que haya una similitud con el partido de Anoeta.

¿Firmaría la victoria después de tanto tiempo sin ganar allí?

Lo firmaría claro, lo importante es ganar independientemente del estilo o los años que llevemos sin ganar, hemos analizado al Betis, sabemos dónde podemos hacerles daño y lo más importantes es volver a nuestro óptimo rendimiento, ser un equipo solvente, con criterio de juego, llegadas con ataque y en contrataque y eso es lo que vamos a hacer contra el Betis.

¿Ha venido bien el parón?

El parón no ha sido algo fundamental, cada vez tenemos más gente en la selección y hay que felicitarlos, hemos intentado trabajar con lo que nos podemos encontrar contra el Betis y reforzar los puntos de mejora donde tenemos que incidir, contra el Bilbao cometimos errores, primero se habla y luego se corrige, eso hemos hecho.

Se vacía la enfermería.

Tenemos a todos disponibles, Simo (Zaza) ha entrenado con normalidad después de su percance del jueves, de la selección llegaron todos bien, tenemos un ligero problemilla con Lato, a Fabián y Vezo aún les queda un poco, pero el resto está disponible.

Independencia de Catalunya.

El proceso está donde está, respeto las opiniones de todo el mundo, tengo unos principios, me gusta que dentro del país haya concordia, tranquilidad y paz y como español y asturiano es lo que deseo.

Ferran Torres, ¿Será del primer equipo?

No te puedo confirmar el dato porque no lo conozco, pero mi idea es dar importancia a los jugadores que vienen de las categorías inferiores, lo estamos demostrando y Ferran es el mismo caso, está en segundo año juvenil y las cosas tienen que ir poquito a poquito, la idea es ir integrándolo con nosotros a la vez que tiene que competir que es lo más aconsejable, si puede subir subirá, si no entrenará y jugará con quien tenga que jugar.

¿Es el Valencia el equipo revelación?

No me gustan los calificativos, se van cambiando semana a semana en función de los resultados, quiero que el equipo siga siendo solvente, competitivo, ambicioso, estable y todo eso es lo que queremos seguir siendo, lo que hemos hecho no va a decantar la victoria, hay que seguir poniendo argumentos. ¿Qué seremos? No lo sé, eso corresponde a otros. Nosotros afrontamos el partido como si fuera una final.

Charla ¿Es pronto para hablar de mercado?

El entrenador hasta el 31 de agosto estaba dividiendo su atención entre el equipo y la definición de la plantilla con Mateu y Alexanko para hacer una plantilla competitiva que lo hemos hecho, a partir de ahí mi trabajo es entrenar y optimizar el rendimiento y conocer a los rivales, todo lo demás se me escapa. En su momento hablaremos de si hay que reforzarse, pero eso empieza el 1 de enero, no estoy pendiente de lo que puede necesitar el equipo en diciembre.

Posesión de balón.

Nosotros no entregamos la pelota a nadie, hay equipos que nos la ganan como el Athletic, ante el Levante nuestra posesión fue superior por ejemplo, nuestra idea es moverlo, poseerlo y cuando no lo tenemos, que nuestro rival nos genere pocas, es verdad que contra el Athletic no hicimos ni una cosa ni la otra.

¿Entiende que haya cierto morbo por ese proceso de elección con Setién?

Jugamos un partido en el que juegan dos equipos y el espectáculo lo generan los futbolistas, hay focalizar la atención sobre lo que pasa en el juego y en el campo. Yo no me he llevado el gato al agua con Setién, no he competido con nadie, el Valencia habló conmigo e imagino que con más técnicos y se decantó por mí.

¿Cuando esté bien va a estar disponible Orellana como uno más?

Yo dije que una vez decidiera quedarse y estuviera al nivel físico en óptimas condiciones sería un jugador más. Lo trataremos como un jugador más, pero no te sé decir cuantas veces irá convocado y cómo jugará. Nuestra idea es tratarlo como un jugador más, su actitud siempre fue muy buena desde el primer día, inmejorable.

¿Le viene bien el estilo del Betis?

No creo que vengan mejor unos equipos por el estilo, un equipo gana al otro porque juega mejor que el otro, de diferentes formas, no hay un estilo mágico que te permita ganar, intentamos jugar de una forma e interaremos ganar, somos equipos con similitudes y con diferencias y vamos con la ambición de ganar como en los siete partidos anteriores.