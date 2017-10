Maffeo, objetivo del Valencia CF, está cotizado

"Tiene un futuro importante". El marcaje a Pablo Maffeo no es una sorpresa. El Valencia se ha fijado en uno de los laterales derechos con más proyección de LaLiga y de Europa. Todas las voces coinciden. Fuentes del Girona consultadas por SUPER advierten de la magnitud de la operación y del interés de otros clubes. Por eso, el Valencia ya ha empezado a mover fichas. El objetivo es tomar las primeras posiciones para no quedar descabalgado antes de empezar la carrera. Hay competencia y un proyecto potente –Manchester City-Girona– protegiendo al futbolista. El verano pasado, los responsables del club inglés ya rechazaron una oferta muy importante del Colonia alemán. Maffeo llegó al City con 15 años y es una apuesta a largo plazo. Pep Guardiola le hizo debutar con el primer equipo la temporada pasada y se confía en él. Sin embargo, su camino próximo está abierto: podría volver a Mánchester, podría seguir en Girona, podría continuar cedido en otro equipo de un escalón superior, incluso podría plantearse un traspaso, condicionado. Lo quieren tener bajo control. "Sólo saldría por una buena oferta... la cantidad tiene que ser alta".

Pablo Maffeo presume de juventud (20 años), está funcionando de maravilla en la temporada de su estreno en Primera, ha alcanzado la Sub-21 y no se le adivina techo. Es realmente intenso en defensa y va a más en ataque. Es competitivo y completo. Todo eso tiene un precio. El Manchester City ha fichado a Danilo y Kyle Walker para el lateral derecho (más de 80 millones de euros entre los dos), pero la competencia no descarta a Maffeo. Si hay un entrenador capaz de afrontar una apuesta semejante es Guardiola. Maffeo está prestado en el Girona hasta el próximo mes de junio y termina contrato en 2019. Consciente de su potencial futbolístico-económico, la intención de los técnicos del club inglés es blindarlo. Sobre la mesa tiene una oferta de renovación por cuatro-cinco temporadas más. En Girona dan por hecho que se firmará. El movimiento es lógico y no descarta al Valencia, para nada. El jugador tendría asegurado un buen contrato y el City cobraría fuerza ante cualquier embestida de mercado. Más allá del proyecto deportivo en torno a Maffeo, los ingleses saben que no se pueden plantar en el verano de 2018 con el lateral derecho de la selección española Sub-21 a un semestre vista de poder comprometerse con cualquier otro club como agente libre.

La posibilidad encaja con la información de SUPER. El Valencia está buscando un futbolista para dar un salto y aumentar la competencia interna en el lateral derecho; el Manchester City sabe que su jugador gusta. No hay un trato formal todavía, pero los ingleses no están cerrados a la posibilidad. Después de tres cesiones al Girona, el Valencia le ofrece un salto a todos los niveles. Ese cambio de contexto competitivo podría interesar a las partes. Maffeo jugaría para Mestalla, se enfundaría una camiseta con un peso histórico tremendo, trabajaría a las órdenes de Marcelino y el objetivo serían las plazas de la zona noble, con un plus: la posible presencia en Europa League o Champions. Por reto, presión, marco de alto rendimiento e impacto, el Valencia le brindaría el rodaje ideal y la prueba definitiva antes de regresar al City. Marcelino tendría su refuerzo, el jugador ganaría en vigor... La fórmula depende de la ventana o la puerta de mercado que se decida abrir.

El Girona defiende su condición y su estrecho vínculo con los ingleses. El City Football Group gobierna en el club gironí con más de 44% de las acciones. Si conquista la permanencia en Primera, Maffeo podría seguir creciendo en Montilivi en un escenario controlado, seguro por continuidad, estabilidad y la confianza de Pablo Machín. Dentro de cinco temporadas, Maffeo tendrá 25 años todavía. Danilo y Kyle Walker habrán superado la treintena. Maffeo también tiene voz y voto; el tiempo juega a su favor dentro de cualquier plan mayor.