El Southampton, tras el fichaje de Paco Alcácer

Paco Alcácer no parece tener un futuro claro en el FC Barcelona. Desde su llegada, el delantero no ha logrado tener los minutos que esperaba como primera alternativa a los gigantes del equipo, algo a lo que no ha ayudado la cifra y las esperanzas puestas en él.

Con la marcha de Neymar y la posterior lesión de Dembélé se le abrió una nueva vía, pero Ernesto Valverde no ha contado con él ni para entrar en muchas convocatorias, por lo que un acuerdo para cerrar su salida parece inminente.

Entre los muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios habría llegado con fuerza el Southampton de Mauricio Pellegrino, según 'Daily Mail'. El cuadro británico se encuentra en plena crisis goleadora y podrían poner toda la carne en el asador para incorporar al delantero de Torrent en enero, ya sea de forma definitiva o como cedido en alguna de sus variantes.