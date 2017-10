Próxima misión: Derrotar a Corea

Todos unidos. Todos mentalizados para competir y no fallar en el último partido de la fase de grupos. España se juega la clasificación para octavos, sin necesidad de esperar más resultados. Corea del Norte no tiene un gran arsenal (sobre el campo), pero son un equipo ordenado. Durante casi una hora consiguió resistir ante Brasil, que rompió el marcador en una acción a balón parado, aprovechando una mala salida del guardameta Tae-Song. Es una buena advertencia para España, que no puede desesperarse si el partido se hace más largo de lo esperado.

Santi Denia ha insistido en la importancia del ritmo, el control y la eficacia. La última cuestión apunta directamente a los dos valencianistas. Guillamón manda en la defensa y Ferran Torres debe ser el desatascador, una de las figuras más importantes para abrir y hacer saltar por los aires el entramado defensivos de los norcoreanos.

Después de un estreno con luces y sombras ante Brasil, en el que España pagó los nervios ante un adversario con unos recursos tremendos, el partido de Niger ha servido para recuperar la confianza. El nivel del equipo no ha alcanzado el del pasado Europeo, pero fue un primer paso en busca del crecimiento y la estabilidad. El valenciano Abel Ruiz (nueve del Barça) fue determinante. Hoy no se espera menos. Corea del Norte debe suponer otro paso al frente antes de afrontar los octavos de final.

Diego Huesca ya está en octavos

El jueves se clasificaron las primeras selecciones para octavos de final. En el grupo A han pasado Ghana y Estados Unidos; mientras que los clasificados en el B son Paraguay, donde juega el portero de la escuela del Valencia CF Diego Huesca, y Malí.