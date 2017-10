Un vídeo con los errores ante el Athletic

Han pasado dos semanas desde el último partido de liga, pero Marcelino García Toral no olvida. El técnico del Valencia tiene muy presente todavía la segunda parte contra el Athletic de Bilbao. El asturiano no quiere que se repitan los errores que se cometieron contra el conjunto vasco y por eso ha repasado esas imágenes en vídeo en Paterna. A Marcelino no le gustó que el equipo no tuviera el balón en la segunda parte y, sobre todo, que se concedieran tantas ocasiones de gol. El técnico, lejos de pasar página, ha recordado en el parón esos errores para que no vuelvan a producirse ante el Betis en el Villamarín.

La titularidad parece reservada para José Luis Gayà, que lleva dos semanas preparando el partido en Paterna. El resto de futbolistas de la plantilla se ejercitaron sin problemas. Incluido Simone Zaza ya recuperado de su distensión en la rodilla de su pierna izquierda, el resto de internacionales -Rodrigo, Carlos, Guedes y Maksimovic- y un Rúben Vezo que continúa su puesta a punto después de mes y medio de lesión.

Marcelino entrenó con 22 efectivos y tendrá que hacer cuatro descartes hoy para hacer la lista de convocados. Tres de ellos están claros. Son el propio Vezo, Rober Ibáñez - "todavía les falta un poco" para competir a los dos- y un Fabián Orellana al que Marcelino espera físicamente. "Yo dije que una vez decidiera quedarse y estuviera al nivel físico en óptimas condiciones sería un jugador más. Lo trataremos como un jugador más, pero no te sé decir cuantas veces irá convocado y cuánto jugará. Nuestra idea es tratarlo como un jugador más, su actitud siempre fue muy buena desde el primer día, inmejorable". El cuarto nombre todavía está en el aire. Marcelino estará atento esta mañana en el entrenamiento a la evolución del "problemilla" de Lato para tomar una decisión final.