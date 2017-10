"Tribuna Deportiva no va a cambiar, será exactamente igual"

Héctor Gómez vuelve a la 97.7 Radio este fin de semana, si no me equivoco tus primeros pinitos como periodista fueron de becario en esta emisora, dicho con todos los respetos por otra parte.

—A ver, es que lo de ser becario es muy respetuoso, todos lo hemos sido.

—Correcto

—Empecé en la 97.7 cuando el estudio estaba en el Pasaje Doctor Serra junto a la plaza de toros, fue la temporada 2007/08, fue una temporada bonita para empezar porque pasaron muchas cosas. Esa fue mi primera etapa en la 97.7. Empecé como becario y al año siguiente ya tuve mi primer contrato como profesional.

—Aquel fue un programa pionero, que empezó con Rafa Lupión.

—Sí, el Murciélago, era un programa nocturno que se hacía de once y media a una de la madrugada, con media hora de información y después una hora de tertulia, y recuerdo que de vez en cuando venía un tío con una guitarra€

—Sí, me suena, me suena, lo recuerdo perfectamente.

—Venía una vez a la semana, concretamente.

—Cierto. Y ese programa de radio en la 97.7 fue el germen de lo que ahora es el Murciélago de Levante-TV, donde también ha sido colaborador.

—Sí, cuando lo presentaba el de la guitarra.

—También me acuerdo de esa etapa oye€ Y la segunda etapa en la 97.7 fue ya haciendo Tribuna Deportiva.

—Sí, que es el germen de lo que ahora es Tribuna Deportiva, con el cambio de que no es el mismo horario, en la 97.7 empezamos haciéndolo a las once de la noche, era un programa nocturno de once y media a una de la madrugada. Duró solo una temporada, de hecho fue la temporada en que comenzó la venta del Valencia y fue un año duro. Cuando estaba Djukic de entrenador y le sustituyó Pizzi. Fue un año bonito y bueno en la radio la verdad, porque el programa empezó a despegar.

—Y de ahí Tribuna Deportiva se va a Radio Sport, donde ha estado tres temporadas y el inicio de esta.

—Así, es, y en Radio Esport lo que hicimos fue cambiar el horario y fuimos a competir a medio día, que es la hora en la que compiten las emisoras nacionales, fue una manera de medirse para ver hasta dónde podíamos llegar.

—Ahora entraremos a valorar qué supone competir en ese horario, pero primero hablemos del paso definitivo a la 97.7 de Tribuna Deportiva, que supongo será de lunes a viernes de tres a cuatro del medio día. Explícanos cómo va a ser el programa.

— Pues mira Carlos, te lo digo muy sencillo a ti y a la gente que lea esta entrevista, el programa va a ser exactamente igual porque creo que ha funcionado. Y sí, será de lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde y vamos a desgranar la actualidad del Valencia CF con ese punto siempre más crítico que algunos califican de ´totalmente rajador´ pero que yo no comparto porque creo que el programa aporta mucha información diaria y es cierto que a mí me encanta opinar y mojarme.

—Hombre, no me fastidies, llamarlo crítico es un eufemismo, ´totalmente rajador´ se ajusta más a la realidad...—No es rajador, es un estilo de hacer radio. Es pasional y en muchos casos aparece algo del valencianista que llevo dentro. El periodismo purista dice que no se debe ser así, pero creo que en el deporte cabe siempre que la información no se deforme y en mi caso me puedo equivocar pero jamás se deforma la información. Yo soy así, esa es mi manera de entender esta profesión y de momento creo que hay bastante gente a la que le gusta esa radio. En realidad, en la 97.7 vamos a hacer lo mismo, el programa va a tener el mismo esquema y va a seguir siendo lo mismo, lo que queremos es que el oyente no note el cambio porque el programa va a ser el mismo. El oyente va a encontrar los calentones iniciales analizando la actualidad valencianista, toda la información deportiva, social y económica, que para mí es básica, los debates acalorados con el de la guitarra y por supuesto estará Pascual ´Deluxe´ Calabuig dando guerra (jejeje). El programa va a ser el mismo Tribuna que los oyentes conocen hasta ahora.

—Me alegro, porque así se podrán pedir canciones buenas, de Barón Rojo y la de la Alquería Blanca, supongo...

—Se podrán pedir canciones, la de la Alquería Blanca y rock de ese extraño que solo conoces tú. Tengo que decir que hay gente que me dice que me estás enseñando música pero he de decir que todavía no he entendido ninguna de las canciones que pides. Bueno sí, la de Coque Maya del otro día, esa de ´no puedo vivir sin ti, no hay manera´ –tararea la canción- dedicada al Valencia y al parón de la Liga.

—Pues permítame que le diga que lo mío me está costando también, es una labor de evangelización más dura de lo que esperaba. Ahora sí, vamos a lo de competir a las tres de la tarde, digamos que es la hora de los valientes€ y usted es valiente y además se apellida Gómez Valiente.

—Sí, Valiente es mi segundo apellido. A ver, la hora del medio día ahora mismo en el panorama radiofónico es valenciano valencianista, que es donde competimos, creo que es sin duda la hora donde más programas hay, donde hacen las apuestas más fuertes las cadenas nacionales pero hay que decir que en los últimos años están aflojando o están un poco en retirada, cambian de dial o reducen la duración de sus programas de manera sustancial. Da la sensación de que las emisoras de radio nacionales están dejando de apostar por las delegaciones o al menos aquí en Valencia eso ocurre. Es el momento de medirte, la hora donde están las nacionales y donde están los equipos más potentes de radio a medio día y donde puedes demostrar si hay gente que te quiere escuchar.

—Con esto de las nuevas tecnologías hay una nueva manera de medir, muy fiable, y son las descargas del PODCAST y Tribuna ha terminado siendo líder en Valencia en descargas€

—Sí, y nos ha costado mucho. Llevamos tres años creciendo, empezamos con unos números pues bastante bajos respecto a lo que tenemos ahora, eran buenos números para empezar pero estaban muy lejos de lo que yo buscaba, que al final no era otra cosa que competir con la Cadena Ser en Valencia, que hasta ahora era la que tenía los mejores registros de descargas y como es una cosa que se puede mirar, pues puedo decir que Tribuna ya supera a la Cadena Ser en Valencia en descargas. Hemos tenido dos años en que el horario era de tres a cuatro y media, y al cambiar a una hora, de tres a cuatro, al ajustar el horario para poder competir en ese sentido, lleva meses siendo líder absoluto en descargas por delante de la Cadena Ser y por lo tanto se ha debido de crecer mucho para llegar a ese punto. Hemos conseguido que mucha gente haya cambiado el dial y haya dejado el limón porque era demasiado agrio y mentiroso para esa hora de la tarde.

—¿Y cómo ha sido el fichaje por la 97.7? Con pago de cláusula de rescisión, opción de compra obligatoria... Cuente, cuente.

—Fichar por la 97.7 Radio ha sido fácil, es una elección que muchos harían y en mi caso es un reto y vuelvo a mi casa y donde di los primeros pasos como hablábamos. Estoy más ilusionado que nunca por la oportunidad que me brinda una emisora con tanto prestigio, con la posibilidad de EGM, con muy buenos medios técnicos€ es una ilusión tremenda y entiendo que la intención es darle una vuelta de tuerca a la radio a medio día porque no se emitía ningún programa de radio como tal. Creo que han hecho una apuesta segura, lo tengo que decir yo, si no, ¿quién lo va a decir?

—Pues yo por ejemplo también lo digo.

—Se lo agradezco.

—Ya ve, con tal de que deje seguir poniendo rock extraño de ese...

—Ya veo ya. Ahora en serio, creo que es una apuesta segura porque ahora mismo el programa funciona bien, lo notamos en la única manera que tenemos de medirlo que es en las descargas y en las interacciones en las redes sociales. Y de verdad que ha sido muy fácil, ellos querían cambiar, me llamaron y lo hemos arreglado rápido y de manera sencilla, como se suele decir en el mundillo futbolero, nos hemos tomado un café y todo arreglado porque la apuesta por mí la he notado desde el primer minuto.

—Como diría Juan Soler€

—¡Y Anil Murthy!

—Es verdad, es verdad. Pues mire, hay otra manera de medirlo y es la calle, y como colaborador y pincha discos de Tribuna, le digo que en la calle la gente me dice mucho que soy el que más sabe de fútbol del programa y el que mejor música pone€ No en serio, cuando la gente en la calle o en Mestalla te para comentarte algo del programa, es señal inequívoca de que el programa en cuestión funciona. ¿Has notado que el programa se ha implantado entre el valencianismo?

—Por supuesto. Puede quedar prepotente decirlo pero es un orgullo tremendo ir por la ciudad y que haya gente que te diga que te escucha y que está o no está de acuerdo contigo. Lo importante es que te escuchen. Viajo a todos los estadios y rara es la ciudad en la que no hay algún valencianista que se acerca a saludar. Es una satisfacción enorme porque reconoce las muchas horas que tú muy bien sabes que empleamos Carlos.

—¿Debuta hoy mismo con la narración del Betis-Valencia no?

—Sí, desde las 20:15 estaremos ya en directo en la 97.7 Radio, con toda la previa y ya a partir de mañana lunes con Tribuna Deportiva de tres a cuatro de la tarde y de lunes a viernes. Será la primera de muchas narraciones y espero que podamos debutar con victoria del Valencia y cantar los goles.

—Si quieres te digo el resultado...

—Calla, calla, mejor no lo digas que eres un poco gafe.

—Ya estamos otra vez...