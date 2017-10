Ferran y Hugo pasan a cuartos de final en el último minuto

ya están en los cuartos de final del Mundial Sub-17 de la India. Los dos valencianistas lograron ayer la clasificación en un partido muy competido ante Francia; lo hicieron a falta solo de un minuto para que el árbitro decretara la tanda de penaltis y gracias a un lanzamiento de penalti que transformó el barcelonista de Almussafes Abel Ruiz. Explosión de alegría sobre la bocina en Guwahati. España, con cuatro valencianos en el once, volvió a demostrar que entre sus múltiples registros está el de la supervivencia: no le afecta la presión, sabe competir al límite. Ferran Torres y Hugo GuillamónLos dos valencianistas lograron ayer la clasificación en un partido muy competido ante Francia; lo hicieron a falta solo de un minuto para que el árbitro decretara la tanda de penaltis y gracias a un lanzamiento de penalti que transformó el barcelonista de Almussafes Abel Ruiz. Explosión de alegría sobre la bocina en Guwahati. España, con cuatro valencianos en el once, volvió a demostrar que entre sus múltiples registros está el de la supervivencia: no le afecta la presión, sabe competir al límite. Después de colocarse entre las ocho mejores selecciones del planeta este equipo todavía quiere más. Ferran protagonizó una asistencia de lujo que sirvió para poner el empate a uno en el marcador y el equipo tiró de corazón para imponerse, como sucedió en el Europeo, a un equipo con un grandísimo potencial. Los de Santi Denia regresarán a Kochi para medirse el domingo a Irán, la auténtica revelación del torneo, en busca de un billete para semifinales.



El central de l´Eliana cuajó un partido consistente, otro más, ante atacantes de primer orden como Gouiri o Yacine Adli, el hombre que más inquietó el entramado defensivo de España desde el extremo. Al cuarto de hora de juego tuvo que entrar en acción Hugo Guillamón, providencial, para corregir un despiste de Juan Miranda que lanzaba a Francia contra la portería de Álvaro Fernández.el hombre que más inquietó el entramado defensivo de España desde el extremo. Ferran Torres, por su parte, hizo gala de su extraordinaria capacidad para desbordar, a veces desde fuera hacia adentro, otras desde adentro hacia afuera, obligando casi siempre a sus rivales a frenarlos con faltas en cada uno contra uno. España buscaba hacer daño al contragolpe ante la falta de fluidez en el juego durante los primeros minutos y reconoció en la velocidad del futbolista de Foios una palanca poderosa para intentar perforar la portería de los galos. La consigna parecía clara: balones a la espalda de la defensa francesa para que Ferran atacara los espacios.



El valencianista, muy activo, protagonizó un remate de cabeza que se perdería por encima del larguero de la portería de Fofana tras un centro de Sergio Gómez. Era la primera ocasión de peligro de la selección. Lo intentaría también Francia y en el 33´ –tras una fallida triangulación entre Víctor Chust, Ferran Torres y Abel Ruiz– se adelantó en el marcador. Pintor aprovechó una pérdida de Antonio Blanco, que no dio continuidad a un pase de Hugo Guillamón en la salida de balón. Francia salió a toda velocidad y el atacante fusiló tras superar a Víctor Chust con un gran recorte dentro del área. El encuentro se ponía cuesta arriba: el mismo guion del partido del pasado Europeo de Croacia, en el que primero se adelantó Francia y obligó a España a remontar.

El sevillista Lara, decisivo

Justo antes del descanso reaccionaría la Rojita. El barcelonista Miranda aprovechó un gran pase de Ferran Torres en un momento decisivo, cuando a España podían entrarle las dudas. El ´7´ siempre deja algo en los partidos grandes. Esta vez, un envío sensacional con la derecha, directo a la cabeza del lateral izquierdo, ubicado eventualmente como delantero. La Rojita volvía a estar en el partido y con todo el segundo tiempo por delante. En el 55´ Sergio Gómez y Morey protagonizaron una doble ocasión tras un contragolpe rapidísimo que contó con la complicidad de Abel y 10 minutos después un disparo de falta de Sergio Gómez salió desviado por unos milímetros. También Chust y Ferran pudieron marcar pero el muro francés no cayó hasta el final. El sevillista Lara era derribado en el área a falta de un minuto y medio para el final. Abel Ruiz, de Almussafes, no falló desde los once metros. España avanza a los cuartos de final del Mundial de la India.

2 - España: Álvaro Fernández; Mateu Jaume, Juan Miranda, Hugo Guillamón, Víctor Chust; Antonio Blanco, Ferran Torres, Mohamed Moukhliss, Sergio Gómez (Nacho Díaz, m.87), Cesar Gelabert (José Lara, m.72); Abel Ruiz (Alvaro García, m.92).

1 - Francia: Yahia Fofana; Vincent Collet, Oumar Solet, William Bianda, Maxence Lacroix (Andy Pelmard, m.88) ; Claudio Gomes, Maxence Caqueret, Yacine Adli, Alexis Flips (Wilson Isidor, m.79), Lenny Pintor (Willem Geubbels, m.87); Amine Gouiri

Goles: 0-1: m.34 Lenny Pinto; 1-1: m.44 Juan Miranda. 2-1: m.89 Abel Ruiz (p).

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR). Amonestó a los franceses Maxence Lacroix (m.33), Yacine Adli (m.54) y Claudio Gomes (m.69) y al español Sergio Gómez (m.77)

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub'17 disputado en el estadio de atletismo Indira Gandhi de Guwahati.