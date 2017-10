El Valencia ficha a Iván Márquez para el Mestalla

El Valencia CF ha fichado a Iván Márquez para incorporarlo al filial de Lubo Penev, donde viene a cubrir las bajas de larga duración de Javi Jiménez y Marc Ferris por una grave lesión de rodilla y también la de Morgado, que caería poco después, el día del Alcoyano. Así lo ha confirmado el propio jugador en su cuenta en las redes sociales.





Estoy muy feliz por pertenecer a este gran club, desde el primer momento no dude en venir. Con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa.. Dar las gracias a mi familia (mujer, amigos ..)y a las persona que siempre me apoyan y confían en mi. #amuntvalencia ?????? pic.twitter.com/F1zOnP1B2K — Ivan Marquez (@IvaanMaarqueez) 17 de octubre de 2017

"Estoy muy feliz por pertenecer a este gran club, desde el primer momento no dude en venir. Con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa.. Dar las gracias a mi familia (mujer, amigos ..) y a las persona que siempre me apoyan y confían en mí", asegura el nuevo jugador del Valencia Mestalla La secretaría técnica del club lleva desde la lesión dehaciendo un repaso en el mercado dentro de las opciones que tiene para firmar al menos un recambio que mejore las prestaciones en defensa, donde de momento han subido al lateral del juvenilLo ha encontrado en, central de 23 años y 1´90 de estatura que sorprendentemente está sin equipo, después de haber debutado la pasada temporada 2016/17 en primera división con el Osasuna, en el que jugó cuatro partidos completos dey otros tres deFue titular en el partido ante eldisputado eny que acabó con empate a tres goles. Este verano causó baja en el equipo rojillo porque no le ofrecía nada más que jugar con el filial pese a haber descendido a la1|2|3.